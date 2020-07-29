金融扶贫“及时雨” 助力东乡“摘穷帽”

任妍 王文嘉 魏怡

2020年07月29日16:28 来源：人民网-财经频道

“是农行帮我实现了我的‘养羊梦’！”甘肃省东乡县高山乡布楞沟村祥泰合作社负责人马建英激动地告诉记者。

东乡县属于我国“三区三州”深度贫困地区，是脱贫攻坚工作的“贫中之贫，困中之困”，也是甘肃省目前尚未脱贫摘帽的8个贫困县之一。

马建英在合作社内喂羊。（王文嘉 摄）

今年43岁的马建英，是土生土长的东乡人。东乡气候干旱少雨，之前以种地为生的马建英一家人日子过得紧巴巴。“虽然家里很穷，但是我一直喜欢养羊。以前村里不通道路，家里也没有自来水，养人都难，更别提养羊了。”马建英说。

东乡历来有养殖的传统，马建英对于养羊有种特殊的喜爱。但是以前村里的交通和用水都不方便，手头也没有足够的资金，一直束缚着马建英“大干一场”的“雄心”。

由马建英创办的东乡县高山乡布楞沟村祥泰合作社内，羊圈内的羊正在吃饲料。（王文嘉 摄）

2015年，马建英到中国农业银行东乡县支行申请小额贷款，农行工作人员调查后上报审批，5万元的养殖贷款很快打到了马建英的账户上。“当时我用这些钱盖了一间圈舍，并且购进了近100只羊羔，当年养殖效益很好，按时还清了贷款本息，还赚了一笔。”马建英说。

第二年，为进一步扩大养殖规模，马建英又从县农行申请了10万元贷款，进一步扩大合作社规模。由于拥有良好的信用，县农行快速审批了10万元农户养殖贷款。2018年，为解决马建英等养殖户担保难问题，县农行积极联系省农担贷公司给马建英等7户养殖户提供担保，给马建英及其儿子各贷了20万元农户贷款，受困于资金的他终于有机会大干一场了。凭借着这些贷款的支持，马建英的合作社规模逐渐扩大，目前他养的羊存栏近400只，年收入可以达到15万元，此外，他还带动了15户困难群众增收。

马建英告诉记者，在5年的时间里，自己的生活环境也发生了翻天覆地的变化。他说：“布楞沟村的自来水通了，村里的道路也硬化了，今年我还买了一辆面包车，生活出行都方便了。”

合作社内的羊。（王文嘉 摄）

想要扶贫出实效，必须发展产业。中国农业银行东乡县支行副行长马鸿钰告诉记者，为助力东乡全县脱贫攻坚，他们大力支持历史悠久、享誉西北的本地手抓羊肉产业，创新推出“东乡手抓贷”，通过信贷方式重点支持规模养殖、家庭养殖、农家乐等“东乡手抓”相关领域的客户，培育扶持本地“东乡手抓”品牌，带动贫困户长期稳定增收。

中国农业银行东乡县支行副行长马鸿钰接受人民网记者采访（魏怡 摄）

马鸿钰说，不论是养殖专业合作社还是养殖大户，只要提出贷款申请，农行信贷人员都会上门调查，利用大数据分析技术，建立信贷模型，实现系统导入白名单，为符合条件的借款人快捷办理发放贷款。此外，建档立卡贫困户或者带贫企业申请贷款时，还可以享受财政贴息、基准利率下浮10%的利率优惠等多项优惠。同时，开展简式办贷，批量化作业，提高信用放款效率，并开辟“绿色通道”，上门办贷，减少客户跑路。

据介绍，为扶持当地群众培育产业、稳步脱贫，中国农业银行东乡县支行积极与政府增信平台进行合作，支持牛羊养殖、餐饮等当地主导产业，今年已经发放创业担保贷款超过2.8亿元。

“现在效益好了，农行已经答应给我再支持一些贷款，今年儿子也没有再外出打工，准备留在合作社里帮我养羊，我准备进一步扩大养殖规模，争取合作社羊存栏量达到800至1000只。”马建英笑着告诉记者。

马鸿钰告诉记者，除突出重点领域，加大信贷投放以外，中国农业银行临夏州分行与厦门市分行持续深化东西部扶贫协作，两地分行主动发挥桥梁和纽带作用，配合政府部门从产业扶贫、消费扶贫、教育援建、智力支持等方面因地制宜推进脱贫帮扶工作。

谈及下一步规划，马鸿钰表示，将扩大渠道建设，提升服务能力，继续加大金融扶持力度，为东乡的脱贫摘帽贡献金融力量。

(责编：任妍、孙阳)