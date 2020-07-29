人民网>>财经

中国新晋独角兽企业榜单发布：日日顺物流连续两年上榜

2020年07月29日16:54  来源：人民网-财经频道
 

　　7月28日，《2019年中国独角兽企业研究报告》及2020年新晋独角兽企业榜单正式发布。榜单显示，截至2020年6月30日，中国共有233家独角兽企业，人工智能、大数据等新经济领域的企业仍占据主流。其中，日日顺物流连续两年上榜。

　　日日顺物流表示，对于用户而言，体验的不止是送产品，而是送场景解决方案；对企业而言，原本一次性交易的顾客转变为终身用户；对生态方而言，各方也由博弈关系转变为共赢进化、增值分享。

　　据悉，区别于传统物流，日日顺物流回归到满足用户全链条的场景体验中，并建成深度交互的触点网络，快速复制和覆盖场景服务；同时依托对5G、云计算、人工智能等新兴科技的深度布局，日日顺物流不断升级辐射全国的分布式三级云仓网络，依托136个智慧仓、6000余个大件送装网点、3300条全国干线班车线路、10000余条区域配送线路，20万场景服务师为全国2915个区县用户灵活提供“按约送达，送装同步”等场景服务；不仅如此，日日顺物流以开放的姿态持续引入一流资源，让生态圈不断迭代演化创造无限可能。

　　目前已吸引了宜家、林氏木业、雅迪、亿健、卡萨帝等3000多家行业TOP级生态方加入，共创全链路、全场景无缝体验，完成从送产品到送场景方案到迭代场景方案的升级。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved