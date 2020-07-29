中国新晋独角兽企业榜单发布：日日顺物流连续两年上榜

7月28日，《2019年中国独角兽企业研究报告》及2020年新晋独角兽企业榜单正式发布。榜单显示，截至2020年6月30日，中国共有233家独角兽企业，人工智能、大数据等新经济领域的企业仍占据主流。其中，日日顺物流连续两年上榜。

日日顺物流表示，对于用户而言，体验的不止是送产品，而是送场景解决方案；对企业而言，原本一次性交易的顾客转变为终身用户；对生态方而言，各方也由博弈关系转变为共赢进化、增值分享。

据悉，区别于传统物流，日日顺物流回归到满足用户全链条的场景体验中，并建成深度交互的触点网络，快速复制和覆盖场景服务；同时依托对5G、云计算、人工智能等新兴科技的深度布局，日日顺物流不断升级辐射全国的分布式三级云仓网络，依托136个智慧仓、6000余个大件送装网点、3300条全国干线班车线路、10000余条区域配送线路，20万场景服务师为全国2915个区县用户灵活提供“按约送达，送装同步”等场景服务；不仅如此，日日顺物流以开放的姿态持续引入一流资源，让生态圈不断迭代演化创造无限可能。

目前已吸引了宜家、林氏木业、雅迪、亿健、卡萨帝等3000多家行业TOP级生态方加入，共创全链路、全场景无缝体验，完成从送产品到送场景方案到迭代场景方案的升级。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)