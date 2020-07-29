朱岩：中英合作前景广阔 共同培养数字化人才

人民网北京7月29日电（记者王宇鹏）在全球新冠疫情冲击和世界经济艰难复苏的背景下，各国发展面临更多不稳定不确定因素。如何着眼长远，深化中英经贸领域务实合作，坚定双方长远发展信心正成为重要议题。

为把握蕴藏机遇，化解风险挑战，继续扩大各领域合作，人民网今日举办“克时艰育新机——中英经贸合作与创新发展“金台圆桌研讨会，邀请专家学者、协会代表、企业代表，聚焦中国机遇和未来中英经贸关系，围绕两国企业如何深化经贸投资合作、促进科技交流、加强创新合作等议题展开深度研讨。

清华大学互联网产业研究院院长朱岩在会上表示，从科学研究到人才培养，中英具有广阔的合作前景。

清华大学互联网产业研究院院长朱岩在人民网金台圆桌研讨会上发言。

人民网于凯摄

朱岩认为，疫情虽给经济发展带来冲击，但同时也提供了机遇——寻找到适应生产力发展的一种新的生产关系，即数字化的生产关系。

朱岩阐述，围绕“数字化生产关系”，中英可以在两方面展开合作。一是科技互补。“中国已取得越来越多的技术突破。未来，中英还可以深入协作，共同探寻人类认知边界。”朱岩介绍，在已有实践方面，清华大学互联网产业研究院和英国电信已经合作十多年，主要探索信息技术如何改变生活、生产两个领域。

“生活方面，数字消费是当下全球都在面临的一种新的消费模式，值得深入研究；生产方面，传统产业的数字化转型也在大面积推进中，其转型背后规律性、理论性的东西有待进一步探索。”朱岩说。

二是人才培养。朱岩表示，科研协作的基础是人才协作，目前中英两国高校已有不少协作，未来还应把这种协作向更深层次推进，共同培养出适合数字时代，进行数字科技探索的人才。

“科学无国界、无边界，我们应该在这个领域进一步互通有无，加强合作。”朱岩说。

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