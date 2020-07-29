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“靶向”辅导 宁波“税务讲堂”为企业发展提动力

2020年07月29日16:30  来源：人民网-财经频道
 

疫情发生以来，宁波市税务部门以国家税务总局“税务讲堂”讲纳税人关心事、切身事、紧要事的办学特点为借鉴，通过接地气的政策讲座、线上辅导、专业化论坛等方式，解读并推动政策落实落细，为企业发展增信心、提动力。

据介绍，宁波“税务讲堂”突出一个“需”字，根据不同经营主体、不同涉税需求组织安排专题课程，精准聚焦、“靶向”辅导，不断增强企业“造血”功能，持续激发企业发展活力。

为提振外贸企业风险抵御能力，北仑区税务部门的“税务讲堂”走进大型外贸集团企业，结合企业经营特点制作课件，帮助企业“吃透”政策，规避风险，以菜单式服务助力外贸企业乘风破浪，逆风翻盘。“虽然海外市场受疫情影响，上半年的产能有所下滑，但这次增值税出口退税率提高至13%，预计今年将增加退税额87万元！”贝发集团股份有限公司财务经理邱小君说。

宁波市税务部门上线“甬税钉”征纳沟通平台，将“税务讲堂”办进了“云端”，仅需观看直播或回放，无需跑培训现场，全市税务部门已累计开展“云直播”系列课程169场，超过8.5万人次观看视频，点赞量超10万次。

在海曙区，税务人员专门组建“惠企政策宣传答疑小组”，化身“网络主播”为辖区企业提供政策讲解咨询服务。

在梅山，税务部门围绕年度企业所得税汇算清缴、疫情防控税收优惠政策等热点话题开展“云端”专项辅导，为纳税人带来“非接触式”办税服务新体验。

在奉化区，税务部门将云端“税务讲堂”办出了品牌，通过“光哥说税”云课堂，依托“甬税钉”和“阿拉奉化人”等本土直播平台，用“非接触式”直播辅导热门涉税费事项进行讲解。

在鄞州区，税务部门协同市场监督管理部门开展的“鄞青鄞未来 我们在鄞州等你”线上联合课堂，累计热度高达6.1万余人次，吸引了不少创新创业企业的关注；余姚的“税银”云讲堂，手把手演示如何通过宁波市电子税务局“银税互动”模块“一站式”办理贷款申请、签约、支用和还款等手续，为广大中小企业补齐资金链,畅通复工路。

今年以来，宁波市税务部门在优化营商环境上下苦功，积极联合其他部门开办综合性座谈、论坛，把“税务讲堂”搬到了更大的舞台，惠及更多的企业，协同地方政府打好“六稳”“六保”战役。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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