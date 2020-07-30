原标题：全国产业扶贫工作推进会召开，快手与陇南市达成战略合作

7月27日，全国产业扶贫工作推进会在陇南市召开。会议强调，要认真学习贯彻关于扶贫工作的重要论述，深入落实党中央、国务院决策部署，持之以恒、久久为功做好产业扶贫工作，确保高质量打赢脱贫攻坚战，为巩固脱贫成果和建立解决相对贫困的长效机制奠定基础。

大会期间，陇南市组织了快手电商现场带货活动，来自甘肃陇南的全国人大代表梁倩娟化身网红主播，通过快手平台带货蜂蜜、茶叶、香醋等农特产品540余单，销售额近3万元。陇南市徽县政协委员杨叶叶，通过快手带货蜂蜜、花椒等农特产品310余单，销售额1.6万余元。快手扶贫官方帐号也对这次活动进行了全程转播。

深化合作继往开来，快手与陇南市签订战略合作协议

7月27日晚，陇南市人民政府与快手等五家企业和机构分别签订了战略合作协议。在甘肃省副省长、陇南市委书记孙雪涛，陇南市委副书记、市长崔景瑜等地方领导，以及北京快手科技有限公司副总裁、扶贫办公室主任宋婷婷的共同见证下，李逢春副市长代表陇南市人民政府与快手签约，双方将携手合作，助力陇南脱贫攻坚和乡村振兴。

此前，快手扶贫在陇南已经开展了多项工作，以此次协议签订为契机，快手将在现有的各项合作基础上继续深化在陇南的工作，通过“打开快手，发现美丽陇南”、“幸福乡村带头人”、“福苗计划”，以及“网红新村官”等项目落地，在文旅、培训、电商等领域助力陇南，推动陇南经济社会发展。

走访调研基层用户，携手美好未来

甘肃省山川锦绣、物产丰富，在快手上甘肃吸引了大量用户的关注和青睐。在甘肃，快手拥有超过1000万月活用户，粉丝超过10万的大V用户近2000人。其中也有很多奋战在扶贫一线的“网红新村官”和“幸福乡村带头人”。根据统计，甘肃省有超过150名政府公职人员在快手进行了认证，还有近40名各级人大代表、政协委员，包括陇南日报在内的多家媒体也在快手开设了账号。此外，还有4位“幸福乡村带头人”来自甘肃省。

其中全国梁倩娟、徽县政协委员杨叶叶，徽县帮扶队员单凯，“乡村鸡司令”尚育康都是来自甘肃省陇南市的快手用户。全国产业扶贫工作推进会结束后，宋婷婷带领扶贫团队，对这些用户进行了走访。

宋婷婷一行先后参观了梁倩娟创办的“陇上庄园”扶贫车间、直播工作室、产品展示区。通过实地查看、听取介绍等方式，对梁倩娟快手直播带货情况、直播扶贫情况、农村电子商务运营情况及政府引导群众通过网上销售农特产品增加农民收入等发展历程进行了全面了解，并且对地方电商扶贫的发展方向提出了建议。

在“乡村鸡司令”尚育康的珍珠鸡养殖基地，尚育康对于快手一直以来对他的支持表示感谢，同时也提出最近在视频拍摄、商业变现等方面遇到的瓶颈。快手扶贫办团队在现场和用户展开讨论，为“鸡司令”提出了很多脑洞大开的建议。作为快手的幸福乡村带头人，快手扶贫团队不仅为带头人们提供流量支持，还会为他们定期进行业务培训和品牌包装，帮助他们更好地利用短视频和直播创造价值，并带动地区致富。

“快手幸福乡村带头人计划”是国内首个关注乡村创业者的互联网企业社会责任项目，目前已培育出了一系列时代正能量新网红。该项目目前已覆盖四川、江西、贵州、内蒙古、云南、湖南等20个省（自治区）51个县（市、区），培育出36家乡村企业和合作社，共发掘和培养74位乡村创业者，提供超过200个在地就业岗位，累计带动超过3000户贫困户增收。带头人在地产业全年总产值达2000万元，产业发展影响覆盖数百万人。

(责编：夏晓伦、毕磊)