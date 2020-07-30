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支付宝为商家降低数字化经营门槛

2020年07月30日17:26  来源：人民网-财经频道
 

　　7月30日，支付宝的最新数据显示，其平台上超85%的商家已实现业绩V字反弹。支付宝商家数字化事业部总经理叶国晖表示，为让商家更好的抓住数字化的红利，实现反弹，支付宝在过去几个月采取了一系列组合拳，包括独有的“中心化+去中心化”的运营模式，帮助快消、餐饮、货运物流等众多行业大幅降低重启门槛。

　　据了解，在已有扶持策略的基础上，支付宝持续优化商家体验，目前在餐饮行业现已率先试点“3天入驻、7天开通、当月就能有收益”。这将进一步降低商户数字化转型的门槛，同时加大端内对优质商家的流量扶持，帮助商家更好更快的线上获客，实现业务V字反弹。

　　自3月宣布升级为数字生活开放平台至今，支付宝平台里头部优质商家数量翻了一倍，已经孵化了超1000个“超级小程序”，且多个领域的商家实现了大幅的业绩反弹。

　　支付宝数据显示，喜茶通过支付宝小程序上线仅2个月，累计用户访问超800万，交易额提升50倍，创疫后历史新高；货拉拉中心化+去中心化的激励模式在支付宝渠道的日均成交单量反弹至疫情前140%水平，环比增长667%；旧衣回收公司白鲸鱼每日订单峰值已恢复到15000单，较2、3月低谷暴涨75倍。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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