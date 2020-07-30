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激发市场主体活力 大力推动民营经济高质量发展

2020年07月30日18:53  来源：海外网
 

　　为优化营商环境，促进赣州经开区非公企业健康发展。2020年7月22日，赣州市经开区工商联组织建筑建材产业上下游企业对接交流会，50余家建筑行业企业及在建项目负责人参加，大家实地走访参观江西荷花科技有限公司、江西龙正科技发展有限公司、鑫冠二期、轰天炮等企业和在建项目，并召开座谈交流会，促进上下游企业交流合作。

　　在龙正科技发展有限公司召开的座谈交流会上，各企业现场介绍各自产品，并组建了建筑建材产业上下游企业微信群，大家优势互补，洽谈合作，现场达成合作意向20余个。参会的赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司负责人表示，为实现园区内企业自身配套，实现互惠互利、共同发展，该公司产品将让利30%。各参加对接交流会的企业纷纷表示要通过产销交流平台，强化合作，降低园区内企业建设、经营成本，共同做大做强。

　　通过上下游企业对接交流活动，进一步促进了赣州经开区园区内上下游企业的合作交流，促使企业抱团发展，实现互利共赢。赣州经开区将不断营造良好的营商环境，激发市场主体活力和社会创造潜力，大力推动民营经济高质量发展。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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