激发市场主体活力 大力推动民营经济高质量发展

为优化营商环境，促进赣州经开区非公企业健康发展。2020年7月22日，赣州市经开区工商联组织建筑建材产业上下游企业对接交流会，50余家建筑行业企业及在建项目负责人参加，大家实地走访参观江西荷花科技有限公司、江西龙正科技发展有限公司、鑫冠二期、轰天炮等企业和在建项目，并召开座谈交流会，促进上下游企业交流合作。
在龙正科技发展有限公司召开的座谈交流会上，各企业现场介绍各自产品，并组建了建筑建材产业上下游企业微信群，大家优势互补，洽谈合作，现场达成合作意向20余个。参会的赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司负责人表示，为实现园区内企业自身配套，实现互惠互利、共同发展，该公司产品将让利30%。各参加对接交流会的企业纷纷表示要通过产销交流平台，强化合作，降低园区内企业建设、经营成本，共同做大做强。
通过上下游企业对接交流活动，进一步促进了赣州经开区园区内上下游企业的合作交流，促使企业抱团发展，实现互利共赢。赣州经开区将不断营造良好的营商环境，激发市场主体活力和社会创造潜力，大力推动民营经济高质量发展。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】