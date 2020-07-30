《培养和塑造中国的金融企业家》研究报告发布

人民网北京7月30日电 （记者刘志强） 7月30日，德勤中国公司治理研究中心在北京发布了《紧迫的历史重任—培养和塑造中国的金融企业家》研究报告（下称“报告”）。报告主体部分包括四章，约6万字，针对金融企业家培养、选拔、成长中的关键问题，提出了24项建议。

“培养和塑造金融企业家是当下中国金融业刻不容缓的历史重任。”项目主持人、中南财经政法大学特聘教授、建设银行原董事会秘书陈彩虹分析道，世界面临百年未有之大变局，市场化和国际化的深度发展、预防和应对下一场金融危机、引领全球金融科技的前行都需要数量足够、品质优秀的中国金融企业家，“改革开放以来，中国金融业取得了巨大进步，也出现了一些金融企业家，但大多是自发的、个体的，缺乏社会、行业、企业和个人以培养和塑造金融企业家为目标的自觉规划和实践安排。”针对此，报告沿着从历史走向未来、从国内走向国际、从自发走向自觉三大主线，为中国金融企业家的选拔、培养和成长提出了可贵建议。

清华大学国家金融研究院金融与发展研究中心兼职研究员、德勤中国公司治理研究中心领导合伙人吴卫军担任项目组组长和技术指导。在他看来，这份报告具有几大亮点：一是金融企业家应有稳定的、足够长度的任期；二是内部提拔和外部“空降”的金融企业高管应维持适当的比例；三是加强对金融企业家行为的监管。

陈彩虹认为，培养和塑造金融企业家是一项投入巨大、回报更高的社会系统工程。有志于成为金融企业家的人士，应及早进行个人职业生涯的自我设计、自我培养与修炼；高等院校应为具备金融企业家潜质的“苗子”，提供思维、知识、技能上丰富的滋养；金融企业董事会和管理层应善于“相马”，为金融企业家的“种子选手”创造公平竞争、脱颖而出、早担大任的环境与机制；相关党政部门、金融监管机构，应支持金融企业建立有利于金融企业家成长和作为的公司治理机制、创新和包容的企业文化，并为引入和发挥女性领导力创造条件。

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