发改委：双创示范基地要着力搭建好“四个平台” 实施好“两个行动”

人民网北京7月31日电（许维娜）国务院办公厅日前印发《关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用 进一步促改革稳就业强动能的实施意见》（以下简称《实施意见》）。国家发展改革委负责同志就《实施意见》有关问题回答了记者的提问。

有记者问：创业带动就业作用十分明显，那么《实施意见》在这方面哪些具体举措？

国家发展改革委有关负责人表示，就业是最大的民生。示范基地作为推进创新创业的重要重要载体，要在持续提升重点群体创业就业能力和有效带动社会创业就业信心两个方面，更好发挥“桥头堡”和“主力军”作用。概括起来，就是着力搭建好“四个平台”、实施好“两个行动”。

“四个平台”。一是支持高校示范基地开展“双创园”建设，推动科技成果转化与创新创业实践更紧密结合，打造创新创业教育开放课程平台，提升大学生创业实践能力。二是支持有条件的企业示范基地开展产教融合型企业建设试点，带动提升创业成功率和持续发展能力，稳定增加就业岗位。三是支持有条件的区域示范基地建设产教融合实训基地、人力资源服务产业园，打造面向重点群体的专业化创业服务载体。四是优先支持县（市）区域示范基地实施返乡创业示范项目，增强返乡入乡创业能力支撑。持续提升重点群体创业就业能力。

“两个行动”。一是推进社会服务领域双创带动就业示范行动。引导示范基地在家政服务、养老托育、家电回收、乡村旅游等社会亟需、带动创业就业效果明显的领域，聚焦“互联网平台+创业单元”的新业态新模式，挖掘和培养一批典型示范项目，集中优势资源、树立行业标杆、形成政策合力，助力线上线下融合生活服务业提升质量、扩大规模，提振创业信心。二是推进示范基地创业就业“校企行”专项行动。依托企业和高校示范基地，推进落实“六个一批”，也就是释放一批就业岗位、提供一批创业就业导师、发布一批创新创业需求、对接一批优秀创业项目、打造一批创业就业服务品牌、组织一批成果展示，搭建协作平台，加强资源对接，提升服务水平，持续为大学生就业创业营造更好环境。有效带动社会创业就业信心，带动更大规模、更高质量的创业就业。

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