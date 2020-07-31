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湛江大道湖光快线互通立交主线桥贯通

2020年07月31日19:13  来源：人民网-财经频道
 

日前，随着左幅预制箱梁44#-4的成功架设，由中建路桥集团承建的湛江大道湖光快线互通立交主线桥正式贯通。

据了解，湛江大道项目路线全长21.916公里，全线共设互通式立交桥9座，其中湖光快线互通特大桥是该项目的控制性工程，长1295.33米，设计时速80公里/小时，双向8车道。该项目建成后对于加强湛江市南北向的快速交通联系，补齐交通短板，加快完善内部高快速路通道网络，促进湛江市西部各片区及市中心城区的开发建设，实现湛江市的战略规划具有重要作用。

今年春节期间，中建路桥集团的建设者们坚持施工不打烊，一手抓疫情防控，一手抓项目建设，确保重点工程稳步推进。全面复工以来，建设者们积极抢抓当地雨季前的施工黄金期，大力开展“六比六创”劳动竞赛活动，进一步优化施工方案,持续加大人机设备投入，在保证质量可控、安全生产的前提下，迅速掀起大干高潮，全力推进工程建设。截至目前，湛江大道项目路基二标的实体工程已完成75%以上。

为加强建设管控，提升工程质量，该项目引入了智能钢筋数控加工设备和BIM5D施工阶段精细化管理平台。智能钢筋加工实现了数控设备的联动，从钢筋的原材进场、盘点、翻样、下料，直到加工完成，全过程都要进行数据收集，方便进行精细分析，提高工作效率，减少人工失误，保证钢筋质量可控、成本可控。BIM5D以BIM平台为核心，以集成模型为载体，为工程项目提供了一个可视化、可量化的协同管理平台。关联施工过程中的进度、合同、成本、质量、安全、图纸、物料等信息，为项目建设提供数据支撑的同时，能够实现有效决策和精细管理。

据悉，湛江大道项目是北部湾城市群发展规划的重点工程。建成后将为北部湾打造“一湾双轴、一核两极”的城市群框架，为湛江打造广东新的增长极和全国性综合交通枢纽提供有力支撑。（记者乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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