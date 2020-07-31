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趣记忆宣布获近4000万元战略融资 

2020年07月31日13:00  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月31日电 7月30日下午，移动互联网在线教育平台趣记忆媒体发布会在京举行。发布会上，趣记忆品牌创始人王峰提出，接下来趣记忆将围绕“打造学生人人必备的记忆神器”方面，加大教育科研技术投入，打造优质课程和学科知识记忆内容资源，并宣布已完成近4000万天使轮融资。

据介绍，趣记忆于去年获得了由网龙华渔领投、顺为资本跟投的近4000万战略融资。

据了解，趣记忆是应用科学记忆法的移动互联网学习平台，旨在借助互联网技术、将专业的记忆课程输送给全国的教育机构和学生，通过线上线下相结合的方法，实现教学的标准化、学习的个性化和效果的可量化，帮助中国学生轻松记忆、高效学习。趣记忆产品的核心优势是将科学记忆法与中小学学科知识相结合。

王峰表示，因为自己本身是记忆方法训练的受益者，所以想要把科学记忆的方法和理念传播给更多学子。趣记忆希望能够改变学生对于记忆这件事枯燥乏味的认知，通过方法的学习也能够让记忆变得有趣好玩高效。未来，趣记忆会不断扩展更多元丰富的记忆法学习课程，持续升级课程产品和用户体验，用实际行动实现趣记忆“用方法和科技让学习更高效”的价值使命。

发布会最后环节中，王峰同山西石楼县进行了课程免费捐赠远程签约仪式。

(责编：车柯蒙、孙阳)
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