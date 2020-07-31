到家集团陈小华：产教研结合促进家政服务业高质量发展

人民网北京7月31日电 日前，记者获悉，7月30日，到家集团与湘潭大学签订战略合作框架协议，双方将联合培养家政行业管理类人才，共建智慧家政研究管理院，进一步助力社会服务产业人力资源供给侧结构性改革，促进家政服务业提质扩容。到家集团CEO陈小华出席签约仪式表示，家政服务行业正面临数字化升级，希望借此合作为行业培养一批高素质的家政专业人才和管理人才，进一步促进行业高质量发展。

校企合作产教研结合 构建人才联合培养创新模式

目前国内家政服务市场需求日益增长，市场供给呈现较大缺口，家政服务人员整体服务技能和职业素养需要进一步提升，以满足消费者不断增长和变化的需求。去年6月，为促进家政服务业提质扩容，实现行业规范化和高质量发展，国务院办公厅印发《关于促进家政服务业提质扩容的意见》，即“家政36条”，提出将支持院校增设一批家政服务相关专业，以市场为导向培育一批产教研融合型家政企业。

以“家政36条”为指导，到家集团与湘潭大学的战略合作本着互相尊重、优势互补、互利共赢的原则，汇聚双方优质资源，以校企合作构建产教研结合，联合推出培养家政企业管理类人才的新机制和新模式，希望建成具有示范引领作用的产教研融合型家政管理类人才培养基地。

“身为湘潭大学校友，很高兴能有机会与母校达成此次合作，”陈小华说。他表示，到家集团将充分利用自身专业化家政服务培训体系，结合多年的市场实践经验，联合湘潭大学打造高素质人才、高知识性人才，提升家政服务的原动力，共同在家政意识创新、形式创新、服务创新、内容创新、技术创新等多维度打造创新模式。

在合作基础上，湘潭大学将整合现有教学资源，以现有学科专业基础和教学科研平台为支撑，整合其工商管理、公共管理、社会学、大数据等学科专业，同时，到家集团将融合多年的市场实践经验，采用实践与理论相结合的模式，从课程建设、师资建设、专业建设等方面联合制定学习方向，切实推进家政管理高素质人才培养。

早在2019年底，到家集团选择将培训基地总部落户湘潭，致力于打造中国最大的蓝领培训基地。此次到家集团与湘潭大学开展战略合作，将进一步加快培训基地建设与人才培养计划，推动校企合作与产教研融合落地。

联合攻关智慧家政管理 共建家政行业发展标准

由于家政服务的非标属性，长期以来家政行业的标准难以统一，行业发展有待进一步规范。作为国内领先的家庭服务数字平台，到家集团以数字化升级服务标准，致力于为用户提供标准化、品质化、智能化家政服务。“在‘家政36条’政策指引下，到家集团将发挥数字化平台优势，通过与优秀高校的合作共创，不断推进家政服务标准化、规范化、专业化和智能化。”陈小华说道。

此次合作中，到家集团还将与湘潭大学共同建设智慧家政管理研究院，双方将全力打造一流智慧家政管理行业高端智库平台，希望能率先建立一流智慧家政管理行业发展标准。利用大数据和人工智能技术，双方将对家政市场进行深入调查和研究，旨在了解家庭用户的真正需求和对家政服务人员的规范和保障，对家政服务提出有指导性的白皮书或政策建议，从供给侧方面提供切实可行的服务内容和措施。

陈小华提出，希望能通过共建智慧家政管理研究院，赋能广大家政需求企业，提供家政人才输出、管理经验输出、智能软件输出，提高大型企业的产能和业务效率。合作双方旨在通过互相协作逐步形成家政管理行业领域的管理规范，为家政管理事业发展提供智力支持，为“智慧家政”行业及企业发展提供一流人才及咨询服务，牵头建立行业发展标准。

此前，到家集团在疫情期间率先启动家政服务互联网化，将家政阿姨培训、考核、找工作、面试等一系列流程通过在线方式完成，引领了家政互联网化趋势，迈出了智慧家政管理的关键一步，也在行业内起到了示范效应。

到家集团此次携手湘潭大学，将创新设计出现代家政管理企业、互联网+家政、互联网+养老、互联网+家政管理、大数据+家政管理企业等家政衍生业务。借助互联网与家政行业的深入融合，到家集团重在培养更多高素质的家政专业人才和管理人才，通过大数据整合、数字化平台和高端人才的孵化，多维并举推动家政行业的整体发展。

(责编：车柯蒙、孙阳)