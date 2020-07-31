山东产业技术研究院带动社会投资超过200亿元

人民网北京7月31日电 7月30日，山东产业技术研究院（简称“山东产研院”）一周年产业技术重大创新成果汇报会举办。据悉，成立一年来，山东产研院已创立64家科研机构，实施300多项发明专利，转化研究200多项前沿产业技术成果，孵化77家高新技术企业，带动社会投资超过200亿元。

为加快打造新型研发机构的齐鲁样板，去年7月30日山东产业技术研究院于济南揭牌成立。

“商业成功是检验技术创新唯一标准，产研院初步形成了一套有利于创新、有利于转化、有利于商业成功，可自我修复、风险可控的运行机制，经济社会价值已经开始显现。”山东产研院院长孙殿义在汇报会上介绍说。

据了解，成立一年来，山东产研院面向未来和山东实际，强化顶层设计、项目牵引和生态培育，审慎、高效、高质量推进创新布局，重点布局空天信息、人工智能和集成电路设计与制造等创新体系，统筹构建了专业研究机构、公共技术服务平台和产业创新的生态。

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