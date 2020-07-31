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手环再添NFC公交功能 OPPO钱包实现跨终端乘车“一秒过闸”

2020年07月31日16:12  来源：人民网-财经频道
 

近日，OPPO NFC公交再“扩容”，不仅能使用具备NFC功能的手机刷卡乘车，7月9日新上市的OPPO手环时尚版也正式上线NFC功能，真正实现了手机、手表、手环跨终端乘坐公交“一秒过闸”。

据悉，OPPO钱包自2018年起就发力NFC公交，当年11月推出第一张NFC公交卡——深圳通。2019年，OPPO NFC公交在全国的扩张“版图”全面铺开，其支持的公交卡达到42款、城市覆盖量超350个。其中，京津冀互联互通卡不仅可以在本地、本省使用，还可以跨省使用，支持全国305座城市。

除了卡种和覆盖量，OPPO NFC公交还实现了多项创新。2019年8月，OPPO率先推出公交预置卡功能，提前将公交卡“装”进手机，用户只要购买手机就可在钱包领取所在城市的公交卡，一键开通即可使用，免去实体卡片繁琐的开卡流程、时间成本和开卡费用，享受“无感开卡”便捷体验。2019年12月，OPPO联名公交卡“澳门回归纪念卡”正式上线，OPPO成为国内手机厂商中第一个支持非大陆地区的公交出行品牌。与此同时，OPPO钱包还针对公交卡推出多项优惠活动，多地公交0元开卡，并可享受相应的乘车优惠，惠及全国103座城市。

目前，OPPO支持NFC公交的终端设备包含Reno系列、Ace系列、R17pro、A11n、A7n、Find X2系列、K5机型的OPPO手机、OPPO Watch以及OPPO手环时尚版，只要开通一张交通卡，即可在手机、手表、手环任一终端刷卡使用。（牛广文） 

(责编：栗翘楚、孙阳)
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