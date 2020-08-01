国台酒业IPO：关联交易“输血”业绩增长 经销商直接入股利益纠葛复杂

中国网财经7月31日讯(记者 李静)近日，贵州国台酒业股份有限公司(下称：国台酒业)向证监会报送了首次公开发行股票招股说明书，意欲登上A股酱香白酒第二股的宝座。然而，国台酒业业绩飞速增长的背后，却是关联方和入股经销商共同“输血”造就的靓丽业绩。

据证监会官网披露的国台酒业《首次公开发行股票的招股说明书》显示，国台酒业本次拟登陆上海证券交易所主板，保荐机构为华西证券，此次IPO，国台酒业拟募集资金25亿元，将分别投入于年产6500吨酱香型白酒技改扩建工程项目(20亿元)和补充流动资金项目(5亿元)。

国台酒业招股书显示，上市发行前，公司实际控制人为闫希军、吴迺峰、闫凯境和李畇慧四人，其中闫希军、吴迺峰为夫妻关系，闫凯境和李畇慧亦为夫妻关系，闫希军、吴迺峰、闫凯境为父子及母子关系，四人合计持有国台酒业84%股权。

2017年至2019年，国台酒业分别取得营业收入5.73亿元、11.76亿元、18.88亿元，净利润0.47亿元、2.40亿元、4.11亿元，仅三年间国台酒业净利润即从0.47亿元，增至4.1亿元，增幅近10倍。

关联交易促业绩

国台酒业净利润飞速增长的背后，是多年挥之不去的巨额关联交易。

招股书显示，2017年至2019年间，国台酒业向前五大客户销售金额分别为1.11亿元、2亿元、2.42亿元，占同期主营业务收入的比例分别为19.45%、17.01%、12.8%。

而公司第一大关联交易商——天津帝泊洱生物茶连锁有限公司(下称：天津帝泊洱)，则是国台酒业实控人之一吴迺峰所控制的企业。蹊跷的是，就在国台酒业公开提交ipo申请之际，据天眼查显示，天津帝泊洱于2020年5月25日申请简易注销。

天眼查显示，天津帝泊洱生物茶连锁有限公司成立于2014年3月，注册资本500万元人民币，法人代表为国台酒业实控人之一的吴迺峰(闫希军之妻)。

上述三年间，天津帝泊洱对国台酒业的采购额分别为3641.08万元、4816.56万元、4661.46万元，占同期关联交易总额的比例分别为71%、70.55%、57.9%，占国台酒业营收比例则分别为6.36%、4.09%、2.47%，占比较高。

另外，天津天士力医药商业有限公司(以下简称：天士力医药)在国台酒业关联方销售中排名第二位。

天眼查显示，天士力医药设立于2011年8月，注册资本1190万元，法人代表为闫希军家族成员闫凯境，该公司由A股上市公司天士力100%控股。

2017年，国台酒业对天士力医药的销售额为66万元；2018年，其对天士力医药的销售额增至1398.99万元，涨了20倍多。

据了解，今年6月12日，天士力发布公告称，公司及其间接控制的6家合伙企业拟向重庆医药（集团）股份有限公司出售天津天士力医药营销集团股份有限公司99.9448%股权。

招股书显示，国台酒业主要生产酱香白酒，以国台国标酒、国台十五年和国台龙酒主打高端市场，辅以国台酱酒、国台好礼和国台国礼坛酒服务中高端市场。

经销商入股

招股书表明，国台酒业主要通过经销商销售，该公司签约的经销商数量分别为318家、428家、799家。

而除了代理经销关系之外，国台酒业与众多经销商还有着“更紧密”的联系。

招股书显示，2018年2月至4月，国台酒业进行第五次增资，新增注册资本7029.3万元由新股东金创合伙、共创合伙和合创合伙以货币方式出资。以上三家新股东中，国台酒业102家经销商集体入股三平台成为合伙人，间接持股国台酒业。

报告期内，国台酒业向前述102家持股经销商销售白酒产品的金额，分别为2.72亿元、5.46亿元、6.05亿元，占主营业务收入的比例分别为48.36%、46.84及32.35%。

除了间接持股外，国台酒业的一些经销商大户还直接参股国台酒业。

招股书显示，卡特维拉国际贸易有限公司(下称卡特维拉)于2018年7月成为国台酒业经销商。2018年11月受让国台集团所持国台酒业有限375.09万元出资额，持股比例1.24%。

2018年2月，粤强酒业合计出资3600万元入股，其中360万元作为新增注册资本，其余3240万元计入资本公积，获得国台酒业1.19%股权。2019年7月，国台酒业对整体股东转增股本，股本变更后，粤强酒业持有435.74万股，持股比例保持1.19%不变。

销售费用高企 负债率居高

报告期内，国台酒业的销售费用分别为1.03亿元、2.37亿元和4.47亿元，占当期主营业务收入的比重分别为18.27%、20.33%和23.88%。

此外，报告期内，国台酒业的存货余额分别为11亿元、12.13亿元、13.85亿元，占当期流动资产比例分别高达56.35%、62.56%52.30%。同期，该公司的存货周转率分别仅为0.16次/年、0.27次/年、0.36次/年。

持续的支出让国台酒业的负债率居高不下。

截至2019年底，公司的有息负债余额为18.17亿元，占总资产的 37%，资产负债率已达到61.10%。随着借款的陆续到期，公司偿债支出增大，现金流将出现一定的压力。

据悉，上述主要有息负债将在未来3年内陆续到期偿付。国台酒业称，大规模的有息负债一方面加大了公司的财务费用负担，降低了公司的整体盈利能力；另一方面随着借款陆续到期，公司的偿债支出将逐步增大，公司的现金流规模也将被一定程度削弱。

(责编：李都也(实习生)、李栋)