连锁美容“莎蔓莉莎”被指不明码标价、退卡困难、虚假宣传

中国网财经7月31日讯（记者 乔漪）继央视315晚会揭露美容院“连环计”设套一事后，近日，消费者周女士在某第三方投诉平台举报称莎蔓莉莎美容院同样存在虚假宣传、价格成迷等问题。不仅如此，周女士在体验店方推荐的号称可“缓解宫寒、治疗痛经”的深源热疗项目后，还出现了皮肤烫伤、下体异常出血等状况。

根据投诉内容，去年9月28日，周女士在昆明市西山区莎蔓莉莎佳湖店做美容项目的过程中，有店经理来推销暖宫产品“深源热疗”，称其能缓解宫寒、治疗痛经，由于此前有因操作技师技术不娴熟导致肚皮烫伤的经历，周女士与店经理协调后约定补做一次，此次并未出现烫伤之类的异常。体验过后，在工作人员的连环攻势下，周女士花费10000元购买了30次深源热疗项目。

“做了三四次后，我已连续大半年出现排卵期出血现象，每次大概持续三天。”针对周女士出现的问题，莎蔓莉莎技师回复称，大多数人做了这个项目之后偶尔会排出棕色血迹，只有一个人也出现过跟周女士同样的情况，但并不像周女士这么严重。

由于身体出现异常反应，周女士自今年1月起便与店方协调退卡事宜，然而去店里却一直找不到负责人，直到7月，店经理才通过微信告知周女士“不能退卡”，并改口称“从来没有人出现过不适”。

据周女士提供的沟通记录显示，店经理曾回复“这个不能做可以换成其他项目，非要退卡必须有医生开具的（深源热疗）项目有问题的证明才可以申请。”

对此，周女士回应，医生不可能出这种证明：“这些问题导致我已不想再去尝试其他项目，只想退回剩余没用完的钱。”

更让周女士意外的是，在和莎蔓莉莎沟通过程中，周女士还发现自己和朋友同样购买深源热疗项目，但花费却相差巨大。

“我朋友在昆明莎蔓莉莎其他店面购买的深源热疗项目，是充值2000元赠送20次，而我花10000元才买了30次，价格差距之大让人瞠目结舌。”面对质疑，该店经理称自己还送给周女士2套总价值7960元的护肤品，因周女士一直没来店里才未取走，而周女士表示对此并不知情。

与此同时，周女士发现莎蔓莉莎门店各项目均没有明码标价。周女士认为，莎蔓莉莎的销售方式是“高价能卖就高价卖，卖不动就以活动价名义给低价优惠”。不仅如此，周女士多次消费均未收到莎蔓莉莎方面收款凭证，只保留部分电子支付记录。“每次去做美容项目都围一堆人在身边推销，不消费就不让走，体验太差。”

中国网财经记者调查发现，莎蔓莉莎除了不提供消费凭证，服务记录也同样难以查询。

来自北京的蒋女士告诉记者，自己从2018年起成为莎蔓莉莎会员，已累计消费数万元。“第一年去的比较频繁，后来因为工作忙就很少去护理了。但门店经理却总跟我说，我卡里的项目快用完了，而他们又上了新仪器，邀请我去体验。”

由于频繁被提示项目剩余次数不足，蒋女士要求门店查询服务记录。数日后，门店经理将含有日期及服务项目的手抄记录以照片形式发送给蒋女士，此举引发蒋女士不满。在蒋女士看来，手写内容不能作为服务记录，除非是后台系统截图或每次护理结束后确认书，不然没办法证明是本人接受服务。对此门店经理回应，明细只能来店里看，财务不让发给客户。

此外，蒋女士告诉中国网财经记者，她此前办理的多个项目均以“仪器升级”为由下架，“这意味着以前的项目并没用完，却要被迫购买新的护理项目。”蒋女士告诉记者，莎蔓莉莎机器升级后，护理项目也随之更名，老项目将以“机器淘汰回收”为借口等待升级，同时新项目会频繁推出促销活动，引导消费者不断充值。

据第三方投诉平台黑猫投诉数据显示，标记为莎蔓莉莎的投诉累计十余起，多涉及虚假宣传、未明码标价、退卡困难等，也有消费者是因在莎蔓莉莎打玻尿酸导致填充失败而发起维权，截至目前，上述投诉均无有效回复。

公开资料显示，莎蔓莉莎美容集团成立于2004年，庄玲为品牌创始人、总裁，旗下拥有莎蔓莉莎，安吉拉，瑞德青春，尚唯莎四大品牌，为“科技美容，微整形，大健康，高端SPA”四维一体的业务体系。官网信息显示，该品牌由济南莎蔓莉莎管理咨询有限公司运营，目前已在全国88个城市拥有超1000家高端美容会所及上百万名会员。

天眼查显示，济南莎蔓莉莎管理咨询有限公司成立于2005年6月，注册资本1000万元，经营范围包括企业管理咨询、美容店（不含医学美容）、化妆品及日用消杀用品等。与官网披露信息不同的是，该公司法人、股东为庄建玲，并非庄玲，持股比例为99%，除此之外，庄建玲还在瑞德青春（珠海）健康管理有限公司、上海瑞德青春健康管理股份有限公司等多家公司担任法人或股东。

对外投资信息显示，济南莎蔓莉莎管理咨询有限公司旗下仅有济南泉畔企业管理咨询有限公司和济南湖畔企业管理咨询有限公司两家子公司，上述公司虽都提供美容服务，但与千余家美容会所的体量仍相距甚远。

中国网财经记者梳理发现，除济南莎蔓莉莎管理咨询有限公司外，天眼查上另有1294家公司或美容院简称“莎蔓莉莎”，但均与济南莎蔓莉莎管理咨询有限公司不存在股权关联。

据中国美容加盟网今年5月更新的加盟信息显示，投资30-80万即可加盟莎蔓莉莎，开店成功率为97%。按照该网站披露的加盟流程，完成投资咨询、实地考察、资格审核、签订合同、缴纳费用、总部培训、店面装修后即可开业。

针对以上问题，中国网财经记者致电济南莎蔓莉莎管理咨询有限公司，截至发稿，该公司电话始终无人接听。

(责编：李都也(实习生)、李栋)