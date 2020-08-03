企业复苏动能持续增强（锐财经）

图为近日工人在山东省青州市一机械制造企业车间内进行焊接作业。

王继林摄（人民视觉）

7月31日，国家统计局发布数据，7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.1%，比上月上升0.2个百分点，连续5个月位于临界点以上，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数等各项指标均高于临界点。非制造业商务活动指数为54.2%，比上月小幅回落0.2个百分点，继续保持在临界点以上。

制造业指标全面恢复

“7月份，制造业PMI为51.1%，延续上月稳中有升的走势，在调查的21个行业中，有17个行业PMI高于临界点，较上月增加3个，景气范围有所扩大。” 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，7月制造业PMI具有以下主要特点：

——生产普遍回升。生产指数为54.0%，略高于上月0.1个百分点。从行业情况看，除化学纤维及橡胶塑料制品以外，其他20个行业的生产指数均高于临界点，其中纺织服装服饰、木材加工等制造业疫情以来首次升至临界点以上。为满足生产需要，企业加大采购力度，本月采购量指数回升明显，为52.4%，高于上月0.6个百分点。

——需求逐步回暖。新订单指数为51.7%，高于上月0.3个百分点，连续3个月回升。从行业情况看，造纸印刷、电气机械器材、计算机通信电子设备等制造业新订单指数在临界点以上连续上升，行业复苏动能继续增强。

——进出口状况继续改善。随着全球主要经济体逐渐放松隔离封锁措施恢复经济活动以及国内出台的一系列稳外贸政策措施落地生效，制造业进出口有所回暖，本月新出口订单指数和进口指数分别为48.4%和49.1%，高于上月5.8和2.1个百分点。

——主要原材料购进价格指数升至近期高点。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为58.1%和52.2%，与上月相比一升一降。受下游行业需求回暖影响，上游产品价格涨幅明显，石油加工、钢铁、有色等制造业主要原材料购进价格指数均高于63.0%，出厂价格指数均高于58.0%。

“从7月份制造业PMI来看，中国经济持续恢复回升的态势是明确的，也是让人感到鼓舞的。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群对本报记者说。

服务业保持复苏态势

在非制造业方面，建筑业高位回升。基建项目加快推进，建筑业工程量保持较快增长，建筑业商务活动指数为60.5%，高于上月0.7个百分点，其中土木工程建筑业商务活动指数为62.5%，高于上月3.2个百分点。从劳动力需求和市场预期看，建筑业从业人员指数和业务活动预期指数为56.2%和66.3%，分别连续4个月保持在55.0%和65.0%以上。

服务业保持复苏态势。统计数据显示，7月份服务业商务活动指数为53.1%，比上月小幅回落0.3个百分点，继续高于临界点。从行业情况看，邮政快递、住宿、餐饮、电信、证券等行业商务活动指数高于上月，业务总量有所增加。“本月居民服务业和文化体育娱乐业商务活动指数结束连续5个月的收缩走势，分别升至51.1%和51.9%，高于上月1.9和6.1个百分点，表明在近期各地一系列促消费政策作用下，前期受疫情影响较为严重的聚集性、接触性服务行业加快复苏。”赵庆河说。

张立群认为，当前非制造业PMI指数有所下降，表明服务业还需要进一步探索与疫情防控常态化相适应的发展模式。“由于国内疫情防控形势向好及国内多方协力采取措施，支持服务业行业恢复，上半年一些复工滞后的电影、文旅等休闲娱乐，餐饮住宿等方面行业加快恢复，下半年服务业扩张步伐有望进一步加快。”张立群说。

扩大内需成为重点

特别要引起注意的是，7月份原材料库存指数为47.9%，从业人员指数为49.3%，均在临界点之下。张立群认为，库存水平一直较低表现了企业在进一步扩大生产方面的谨慎态度；从业人员指数偏低说明当前很多劳动者在就业方面仍面临较大困难，企业整体的复工复产情况还不足以支持充分就业的要求。

“中国制造业乃至整个经济进一步回升向好是有发展基础的，当前要解决的还是需求不足的问题。”张立群说。他认为，下半年要把扩大内需这个战略基点牢牢抓住，要在面向长远、积极扩大有效投资这方面下更大的功夫，真正发挥宏观政策逆周期调节的作用，发挥政府投资在需求不振的背景下提振投资的作用。

中国物流信息中心分析师文韬也认为，当前需重点关注市场需求相对不足问题。本月新订单指数为51.7%，保持在50%以上，较上月也有所上升，但从指数升幅和企业反映情况来看，市场需求整体仍相对不足。新订单指数低于生产指数2.3个百分点，需求恢复情况弱于供给。月内反映市场需求不足的企业比重仍高于53%，是当前企业面临的首要问题。

“抓好扩大内需的各项工作，切实激活和释放超大规模国内市场的投资消费潜力，中国经济回升向好的势头将更加稳固。”张立群说。

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