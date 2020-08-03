像种庄稼一样踏实做企业

从创业初期的7个人，到2020年初从业人员超过28万人，阳光保险从零起步，不断进取。营业收入位居中国保险行业前10名，成功进军医疗健康产业，在助力实体经济发展、脱贫攻坚战略、保障改善民生等方面发挥了积极作用。

“阳光保险始终坚持像种庄稼一样脚踏实地，不忘感恩，关爱员工，回报社会。”阳光保险集团董事长张维功说。

发挥保险业保障功能

在疫情防控中，阳光保险交出了值得肯定的答卷：

第一时间向奋战在武汉战疫一线的近30万名医务人员及家人，捐赠每人50万元保额的疫情保险；

集团创办的阳光融和医院承担起集中救治任务，交出了住院新冠肺炎患者零死亡、一线医务人员零感染的成绩单。

风雨之中显大爱。张维功表示，“坚持服务国家战略和经济社会发展，与时代同呼吸共成长，是阳光保险不断发展壮大的密码。”

15年来，阳光保险始终坚持聚焦主业、发挥保障功能。服务“一带一路”建设，认购“中保投—招商局轮船股份股权投资计划”份额，支持交通基础设施建设“走出去”；服务京津冀协同发展，参与河北产业转移配套基础设施建设项目……截至2019年底，阳光保险共计服务客户3.95亿，累计承担社会风险超630万亿元，已支付各类赔款1620亿元。

未来，阳光保险将进一步突出聚焦保险主业，强化科技数据、投资资管、健康养老的“一聚三强”发展布局，为经济社会发展保驾护航。

提供更多金融保险服务

一件大衣、一瓶矿泉水、一张报纸，阳光保险理赔员到出险现场查勘时，一般会带上这三样东西，让客户在等待时不冷、不渴、不烦。

要想在细微之处见真情，就要在服务上下足功夫。张维功认为，“保险企业要为老百姓排忧解难，需要承担更大的企业责任，严格规范，坚守底线，脚踏实地经营企业。”

客户的需要就是企业的追求。2015年，阳光保险启动“一身四翼”发展新战略，即在做大做强保险主业基础上，打造“数据阳光、金融阳光、健康阳光、海外阳光”四个新阳光，为客户提供更多金融保险服务。

“真没想到，5个小时就拿到了这笔救命钱。”去年9月，内蒙古客户李女士因胆管恶性肿瘤住院接受治疗，通过手机应用“我家阳光”提交理赔申请，阳光人寿迅速进行线上审核并赔付10万元。

如今，凭借人工智能等技术应用，阳光保险已经能够为客户提供有针对性、个性化的产品和服务，而以阳光融和医院为代表的“健康阳光”建设，让“保险+医疗”模式成为创新医疗健康服务的新模式。

积极助力脱贫攻坚

2019年9月2日清晨，在海拔2300米的云贵高原上，张维功前往云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县第一中学，赶在新学年第一天为学生带来开学第一课。

助力打赢脱贫攻坚战，阳光保险不缺位。从2018年起，阳光保险发起“万名贫困生帮扶计划”“万名村医能力提升计划”，重点面向“三区三州”，定向帮扶万名贫困地区学生、定向培养万名贫困地区医生。其中“万名贫困生帮扶计划”覆盖了“三州”地区2018年所有考入高中的贫困学子。

自2010年起，阳光保险在内部启动了“员工父母赡养津贴”关爱计划，入职满3年的员工，父母有一方满60岁的，均可享受每月200元的赡养津贴。目前这一计划已扩大至业务员，并将赡养津贴按司龄提高到500元，享受赡养津贴的员工父母已达3万多人。

“面向未来，阳光保险将在自身高质量发展的同时，不断提升服务社会的能力，聚焦主业、创新发展，以实业心态做金融，让人们拥有更多的阳光。”张维功说。

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 10 版）

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