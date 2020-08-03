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让“云”上投保更安心（财经观）

屈信明

2020年08月03日04:38  来源：人民网－人民日报
 

　　规范和加强互联网保险销售行为可回溯管理，将使互联网保险营销在阳光下明明白白进行，发生纠纷时消费者“说不清”、保险机构“辩不清”、监管部门“查不清”的情况将会减少

　　

　　日前，银保监会印发《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知》，制定互联网保险销售行为可回溯制度，进一步规范和加强互联网保险销售页面管理和销售过程记录，有助于有效遏制销售误导，更好保护消费者合法权益。

　　近年来，互联网保险发展迅猛，逾100家保险公司开展线上业务，多家专业互联网保险公司挂牌成立，消费者“云”上投保越来越便利，高保障产品明显增多，保险普惠水平及保障深度显著提升。据保险业协会测算，去年互联网人身险实现保费1857.7亿元，同比增长55.7%；互联网财险保费838.62亿元，同比增长20.6%。疫情防控期间，不少保险公司加速信息化转型，更好满足消费者在线投保、享受服务和申请理赔的需求。

　　同时也要看到，互联网保险发展驶入快车道，有的保险机构创新提速，管理却跟不上，线上销售环节出现了一些问题。去年，银保监会接到互联网保险消费投诉约1.99万件，同比增长近九成，销售误导、变相强制销售等问题较为突出。一些机构一味强调所谓的“消费体验”，忽略保险产品信息披露和条款提示说明，有的甚至故意误导消费者。“被投保”“强制搭售”“投保易、理赔难”等行业痼疾难以根除，损害了消费者的权益。

　　规范和加强互联网保险销售行为可回溯管理，正是为更好保障消费者合法权益拿出的实招。今年10月1日起，保险机构须对自营网络平台上的销售交易行为进行记录，特别是销售页面应当可还原为可供查验的图片或视频。以往，保险销售页面出现修改、更新等造成保险纠纷时，消费者“说不清”、保险机构“辩不清”、监管部门“查不清”的情况时有发生。有了实实在在的销售交易行为记录，类似的情况就会有效减少，互联网保险营销将在阳光下明明白白进行，消费者权益将得到更多保障。

　　对线上销售行为进行可回溯管理，还将推动保险机构加强销售页面管理，主动引导消费者知悉保险责任、责任免除及续保条款等内容。目前，在互联网保险销售平台上，投保须知、保险条款等往往是可选链接，消费者不点击、不阅读也不影响投保，容易导致保险纠纷。如果设置投保时固定弹出的页面，全面展示产品相关信息，对一些重要内容进行加大字号、更换字体和颜色等突出处理，消费者不就能看得清楚、买得明白吗？《通知》明确，要对保险产品部分重要条款内容设置单独页面展示，并设置由投保人或被保险人自主确认已阅读的标识，这能让消费者在“云”上投保时对自身权利有更明晰的认识，购买保险也就更安心。

　　消费者自身也得绷紧风险防范这根弦，在全面准确掌握产品信息后谨慎投保。比如，面对一些“诱人”的产品宣传，要静下心来完整、仔细地阅读保险合同及风险提示；对于一些存疑的信息，及时联系客服沟通确认；如果自己的投保经历较少，也可请身边经验丰富的朋友多提建议。把好风险防范这道关，才能买到符合自身保障需求和消费能力的产品，更好享受“云”上投保带来的方便和保障。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月03日 18 版）
(责编：岳弘彬)
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