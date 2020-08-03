大幅缩减赔偿金额，太平财险遭通报批评

通过签订《补充协议》，大幅缩减保险金额，下降幅度高达98%，太平财险的这一行为漠视并损害了消费者的合法权益，消保局将依法依规对其进行处理。为加强财险业风险防控，银保监会后续将开展重点风险排查工作。

保证保险又出事了！这一次，保险公司不是“踩雷”，而是“埋雷”。

7月28日，中国银保监会消费者权益保护局（下称“消保局”）发布通报公告称，太平财险将保险金额缩减至原金额的2%，漠视并严重侵害消费者合法权益。

签贷款履约保证保险协议

通报称，2015年11月，太平财险上海分公司（下称“太平上分”）与某融资租赁有限公司（下称“租赁公司”）签订《二手车商融资项目贷款履约保证保险合作协议》（下称《协议》），双方同意在此协议项下开展业务。

《协议》规定，租赁公司向有二手车辆库存且具有融资需求的车商提供融资服务，车商向租赁公司支付租金；为保证车商履行支付租金义务，租赁公司向太平上分购买贷款履约保证保险，并直接向太平上分支付保险费。

在太平上分出具的《贷款履约保证保险》保单中，车商是投保人，租赁公司是被保险人，保险金额为贷款本金加利息，保险期间为贷款期限（一年期），保险费率为2%。

自2015年11月至2018年4月，太平上分累计承保保单1289笔，保费收入合计739.51万元，保险金额合计4.69亿元。

1.68亿元变348.3万元

通报进一步指出，2018年9月，经太平财险总公司批准，太平上分与租赁公司签订《二手车商融资项目贷款履约保证保险合作协议之补充协议》（下称《补充协议》），重新设置了承保和理赔条件，包括对累计赔偿限额等做了修订。

《补充协议》中“本项目累计赔偿限额为实收保费的110%”等内容，与2015年备案的《太平财产保险有限公司贷款履约保证保险条款》第八条“本保险合同的保险金额为投保时投保人与被保险人订立的《借款合同》中列明的贷款本金与利息之和”的内容相比较，《补充协议》对总的赔偿金额进行了大幅缩减，下降幅度高达98%。

2018年9月至2019年3月，太平上分累计承保保单201笔，涉及投保人59名，保费收入合计316.64万元，保险金额合计1.68亿元。

但是，按照《补充协议》，太平上分实际承担的总体赔偿责任从保险金额1.68亿元变成了实收保费的110%，即348.3万元，二者差额近1.65亿元。太平上分出具的以上保单所用条款均为2015年备案的《太平财产保险有限公司贷款履约保证保险条款》。

重点排查保证保险业务风险

对此，消保局表示，太平财险的上述行为，严重侵害了消费者的知情权、公平交易权、依法求偿权等基本权利，损害消费者合法权益，其将严格依法依规对太平财险进行处理。

《国际金融报》记者注意到，今年上半年，保证保险实现保费收入369亿元，同比下滑1.07%，已退出非车险前三大险种行列。这和今年新冠疫情、经济下行，造成社会信用风险进一步提升不无关系。

事实上，为加强财险业风险防控，银保监会拟于8月底前开展一次重点风险排查工作。

其中，在业务领域上，重点排查融资性信用保险和保证保险业务、大额且与信用风险相关的其他财险业务，特别是通过互联网平台渠道展业、承保特殊标的物等财险业务。

据了解，在互联网贷款领域常见的提供信用担保的信保业务，即为融资性信保业务。

融资性信保业务主要包括个人消费类的借款履约保证保险、汽车金融履约、政银保、银行商业贷款保证、互联网金融平台贷款保证、信用卡统保等细分业务。

(责编：李都也(实习生)、李栋)