蹭抖音热度反遭解约 宝通科技两收关注函

近日，曾经的“抖音概念股”宝通科技屡屡受到市场和深交所的关注。

时间拨回到几天前。

7月28日，宝通科技在互动易平台回复投资者提问时提到，公司参股公司北京哈视奇科技有限公司（下称“哈视奇”）已与字节跳动达成多款AR游戏的独家合作，玩家即将在抖音平台看到哈视奇研发的AR游戏。哈视奇成为抖音第一家合作开发AR游戏的公司，目前正在研发《我接假发贼溜》、《汉堡小王者》两款AR游戏，预计将于8月中下旬正式上线抖音平台。

受此消息影响，7月28日、29日，宝通科技连续两天涨停，市值猛增20亿元。

正当公司的投资者们沉浸在连续涨停的喜悦中时，抖音的一则公告如同一盆冷水，浇了投资者们一个透心凉。

7月29日晚间，抖音官方发布称，由于宝通科技参股公司哈视奇违反保密协议，夸大披露所谓“与字节跳动达成多款AR游戏独家合作”信息，字节跳动及抖音决定取消与哈视奇已经达成的所有合作。

祸不单行，宝通科技随后被市场质疑炒作，即便宝通科技回复称没有炒作股价，但深交所仍是一再质疑，公司是否存在迎合市场热点、利用媒体报道进行炒作股价的情形。

深交所一问

据哈视奇科技官网介绍，哈视奇是国内顶尖的AR/VR内容研发和解决方案供应商，研发了多款AR/VR游戏产品，在国内外主流的线下线上平台上线，包括 HTC Viveport、Steam、Oculus、Gear VR、APP Store等，获得了用户的广泛好评。

目前，哈视奇开发的VR游戏《奇幻滑雪3》已经上线Viveport平台，后续将联合宝通科技旗下子公司易幻网络新成立的“星翼幻”公司进行运营，预计Q3上线国内外各大VR内容平台。

天眼查资料显示，宝通科技持有哈视奇14.01%的股权，为公司的第三大股东。不过在公司年报中，哈视奇却不在对公司净利润影响10%以上的参股公司之列。

对此，深交所要求宝通科技说明公司投资哈视奇的具体情况以及与哈视奇的合作情况；补充说明哈视奇最近两年一期的主要财务数据，公司对哈视奇投资的财务核算及对公司财务业绩的影响。

此外，深交所还特别关注了公司的信披问题。具体来看，深交所要求公司说明，是否在官方网站、微信公众号、互动易平台及接受媒体采访等回复过公司及哈视奇与字节跳动、抖音、华为等相关方的合作关系。

深交所还要求，说明公司在相关信息披露及媒体报导中是否完整说明公司与哈视奇的关系，甚至质疑公司是否存在误导性陈述，是否存在夸大与字节跳动及抖音的合作关系炒作股价的情形。

业绩贡献“无”

对于深交所问询的公司投资哈视奇的具体情况以及与哈视奇的合作情况，公司回复称，2016年10月，宝通科技以自有资金700万元认购北京哈视奇股份。2020年2月，公司与哈视奇签署了《业务合作协议》。

财务方面，2018年-2019年以及2020年前3个月，哈视奇实现的净利润分别为-0.18万元、-157.45万元、-47.99万元。截至2020年3月末，哈视奇的总资产为638.31亿元，净资产为542亿元。也就是说，宝通科技投资多年，哈视奇仍处于亏损状态，对宝通科技未有业绩贡献。

事实上，公告也指出，宝通科技持有哈视奇股权14.01%，公司在进行财务核算时，将其计入资产负债表中的“其他权益工具投资”，并未在利润表中相关科目进行核算，近几年对于公司的净利润贡献值为零。

记者发现，早在四年前，宝通科技和哈视奇之间的联系就已经开始。2016年10月，宝通科技发布公告，公司为积极布局虚拟现实(VR)游戏内容研发业务，公司以自有资金700万元认购哈视奇新增注册资本1.9168万元，增资完成后取得哈视奇12.73%的股权。2020年2月，公司与哈视奇签署了《业务合作协议》，双方在虚拟现实、增强现实内容与技术领域进行深入业务合作。

那么，公司近年来业绩表现如何？

数据显示，2017年至2019年，宝通科技实现的营业收入分别为15.8亿元、21.66亿元、24.76亿元，分别实现净利润2.21亿元、2.72亿元、3.05亿元。宝通科技2020年度半年度业绩预告，公司预计实现净利润2.17亿-2.51亿元，同比增速为30%-50%。

或因业绩持续增长，宝通科技今年以来的股价表现也备受资金关注。2020年开年至7月29日，宝通科技的股价涨幅已接近100%。

此前，哈视奇曾与抖音开展合作。具体来看，哈视奇开发的《我接假发贼溜》、《汉堡小王者》两款AR游戏已分别于2020年7月17日和2020年7月20日在抖音上线对外测试。目前，抖音已经取消与哈视奇已经达成的所有合作。

不过，宝通科技认为，抖音取消与哈视奇已经达成的所有合作，对于哈视奇经营情况不会产生重大影响，也不会对公司日常生产、经营情况等产生任何影响。哈视奇的收入预期主要来源于《奇幻滑雪3》等，公司将持续加强AR/VR领域的布局与实践。

深交所再问

在回复公告中，宝通科技披露了“哈视奇和抖音合作”消息传播的具体过程，试图“自证清白”。

据公告称，7月28日上午，哈视奇基于自身业务发展的需要，在第三方媒体平台发布了“关于哈视奇与抖音合作”等相关信息。随后，基于第三方媒体已经公开报道的“关于哈视奇与抖音合作”等相关信息，公司对外宣传工作人员根据第三方媒体报道进行了转载，并于当日下午通过公司微信公众号发布，后经媒体转发报道。

同日下午，公司在互动易平台回复了“关于哈视奇新游戏版号下发及进展的问题”。投资者问：“董秘您好！7月17日新一批国产游戏版号下发，运营单位为哈视奇有限公司的游戏《体感滑雪》获得版号，请问该游戏是否为之前的奇幻滑雪3请介绍一下该游戏进展，谢谢！”

公司回复：“尊敬的投资者，你好！《奇幻滑雪》已于7月17日获得版号，《奇幻滑雪3》目前已上线Viveport的平台，后续将联合宝通科技旗下子公司易幻网络新成立的‘星翼幻’公司进行运营，预计Q3上线国内外各大VR内容平台。此外，哈视奇继续与华为、抖音等平台深入布局AR/VR产业，感谢您对宝通科技的关心与支持！”

公司认为，在相关信息披露中已完整说明公司与哈视奇的关系，哈视奇与相关方的合作对公司业绩不存在影响，公司对相关信息的披露真实、准确、完整，不存在误导性陈述，也不存在夸大与字节跳动及抖音合作关系炒作股价的情形。

然而，公司的回复却并未让深交所满意。7月31日，宝通科技交出答复仅一个小时，深交所新出炉的关注函又火速下发给了宝通科技。

深交所指出，在相关说明报道中，哈视奇采用“宝通科技旗下哈视奇”等表述，但实际上公司的持股比例只有14.01%，并不是控股股东。

那么，相关报道为什么采用上述表述？公司又是否知悉并同意哈视奇在报道中采用这样的表述？宝通科技又为何转载相关报道？公司在转载前是否核实媒体报道中的相关信息？

深交所还关注到，抖音官方披露称，“宝通科技参股公司哈视奇违反保密协议，夸大披露所谓与字节跳动达成多款AR游戏独家合作信息”。此外，投资者在互动易平台仅是询问《奇幻滑雪3》游戏进展情况，公司却在投资者问询游戏进展的情况下回复“哈视奇继续与华为、抖音等平台深入布局AR/VR产业”。

对此，深交所质疑，公司是否存在迎合市场热点，利用媒体报道、“蹭热点”进行炒作股价的情形？

(责编：李都也(实习生)、李栋)