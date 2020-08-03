7月一线城市楼市触顶回落 上半年过热城市将趋于稳定

7月楼市的走向是关注焦点，城市圈之间的分化逐渐显现，大部分城市的成交量依然处在上行通道中。接受中国经济时报记者采访的人士认为，下半年楼市将逐渐走出疫情影响，一些上半年过热的城市将逐步趋于稳定。

贝壳研究院发布的7月房地产市场报告显示，环京城市圈与环沪城市圈成交量已走过疫后需求快速释放期，成交量普遍出现触顶后回落态势，中西部城市圈内城市市场分化，武汉市场仍保持向上趋势，重庆及合肥成交呈回落趋势。7月重点18城链家二手房成交总量在6月环比下滑20%的基础上增长7.5%，同比增长37.5%。疫情对重点城市二手房交易市场的影响逐渐收窄，并未减少真实的购房需求，仅改变了需求释放的节奏。在成交价格上，7月18城中12城价格环比上涨，6城环比下跌，上涨的城市涨幅普遍在3%以下，价格水平基本保持平稳。

受到两轮疫情影响的北京市场在7月逐渐恢复。中原地产研究中心统计数据显示，北京房地产市场波动，其中5月二手房的真实成交量2.1万套，6月受疫情影响，二手房影响锐减只有不到1.4万套，但7月市场明显复苏，整体二手房真实成交大约在1.6万套。

中原地产首席分析师张大伟对本报记者分析称，6月北京房地产市场本有望继续高位运行，但受第二轮疫情影响，市场成交量全面低迷，一直到7月市场才逐渐复苏。目前，北京新建住宅库存已高达8.6万套的历史最高峰，相比去年同期库存上涨28%。从未来趋势看，北京8月二手房有望继续在1.6万套以上运行。

其他城市7月的二手房成交量处在小幅增长的态势，但新房和土地市场整体略有下滑。贝壳研究院数据显示，7月重点城市二手房市场环比6月增长7.5%，土地、新房市场整体略微下滑，幅度趋于稳定。城市之间分化差异明显，环京、环沪城市圈二手房市场恢复稳定有下滑趋势，一线城市土地市场升温，7月成交累计同比上升59.3%。

贝壳研究院的人士认为，在年度市场季节性变化与房地产调控政策的双重影响下，预计8月成交量环比会出现下降，但市场依旧会保持在相对高的交易量级，在近期的各种调控加压下，核心城市房地产市场快速升温的动力减弱，下半年市场会逐步“退烧”。

数据显示，70大中城市1-7月成交居住用地规划建面累计同比下滑4.4%，下跌幅度趋于稳定，市场逐步恢复。随着京沪穗等地加大土地供应，一线城市居住用地规划建面成交量累计同比保持高速增长，7月累计同比上升59.3%。二线城市居住用地成交量快速恢复，但7月累计同比仍下滑9.4%；三四线城市土地市场6、7月份保持稳定发展的态势，7月累计同比保持下滑0.8%。

受到土地市场回暖的影响，成交楼面价出现稳定上涨。全国70城居住用地的7月楼面价同比上涨8.9%，其中由于优质地块的频繁成交，一线城市楼面价同比上涨37.2%，二线城市楼面价同比下降0.7%，三四线城市楼面价同比上涨5.7%。

在新房市场，贝壳研究院数据显示，7月66城新房市场合计成交套数同比下滑3.7%，环比下滑1.9%，成交面积同比下滑6.4%，环比下滑5.2%，新房市场进入传统淡季，成交量小幅下降，且低于去年同期，市场恢复速度再次放缓。1-7月，一线城市新房市场成交量下滑幅度仍最大，一线城市新房成交套数累计同比下滑22.5%、成交面积累计同比下滑21.2%，下跌幅度最大。

(责编：李都也(实习生)、李栋)