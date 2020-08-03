资管新规过渡期延长一年 中小银行转型获“喘息”

资管新规全面延期“靴子”终于落地。7月31日，来自央行官网消息显示，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（业内俗称“资管新规”）过渡期延长至2021年底。

同日证监会有关负责人表示，为落实有关政策安排，《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规范性文件、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》过渡期同步延长至2021年底。但公募理财债券基金、公募分级基金的规范整改不作延期。

谈及资管新规延长原因，央行有关负责人在答记者问时表示，适当延长过渡期，能够缓解疫情对资管业务的影响，有利于缓解金融机构整改压力，也为金融机构培育规范的资管产品提供宽松环境。

同时，该负责人表示，对于2020年底前完成整改任务，或整改虽延至2021年底，但进度快于计划，能提前完成整改任务的金融机构，在监管评级、宏观审慎评估、资本补充工具发行和开展创新业务等方面给予适当激励。对于未按计划如期在2021年底前完成整改任务的金融机构，除在监管评级、宏观审慎评估、开展创新业务等方面采取惩罚措施外，视情况采取监管谈话、监管通报、下发监管函、暂停开展业务、提高存款保险费率等措施。

央行有关负责人强调，此次过渡期延长的政策安排，不涉及资管业务监管标准的变动和调整，并不意味着资管业务改革方向出现变化。

值得注意的是，监管部门研究提出了“过渡期适当延长+个案处理”的政策安排。具体包括三方面：一是延长资管新规过渡期至2021年底，在锁定2019年底存量资产的基础上，由金融机构自主调整整改计划。二是对于2021年底前仍难以完全整改到位的个别金融机构，金融机构说明原因并经金融管理部门同意后，进行个案处理，列明处置明细方案，逐月监测实施，并实施差异化监管措施。三是健全存量资产处置的配套支持措施。

一位机构人士表示，业内对延长资管新规过渡期早已有预期，毕竟不符合资管新规的存量资管规模太大，压降非标资产更是“难啃的硬骨头”，仅用两年多时间处理存量资产，对资管规模较大的金融机构来说难度确实大。

据普益标准调研统计，截至2020年二季度末，全市场银行机构理财产品净值化转型进度为53.82%，较上季度环比上升2.43个百分点。全国性银行和城商行理财产品净值化转型进度刚过半，不及六成，而农村金融机构理财产品净值化转型进度不到50%，各类银行机构理财产品净值化转型压力较大。

普益标准研究员于康认为，过渡期延长，中小银行机构在存量资产消化、投资者培养与教育、产品转型面临新老衔接阵痛等方面都将获得一定“喘息”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)