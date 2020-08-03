原标题：恒驰全球发布六款车！亮相便惊艳世界

中新经纬客户端8月3日电 新能源汽车领域一家独大的格局即将改变。8月3日，恒驰首期六款车在上海、广州同时亮相，恒驰1、恒驰2、恒驰3、恒驰4、恒驰5、恒驰6正式揭开面纱。

许家印宣布恒驰首期6款车同时发布

从现场公布的六款车型来看，已完全覆盖A到D级所有级别，以及轿车、SUV、MPV、跨界车等全系列乘用车车型。首次亮相便一次性推出如此完整的产品矩阵，在汽车界史无前例，也足见恒大想要快速抢占全球市场的野心。

恒驰首期6款车全球发布

恒驰首期6款车全球发布会现场合影

六款车的造型设计是本次亮相活动的最大看点。每款车均以豪车标准打造，造型各具魅力，在发布会现场，每款车的揭幕都引发阵阵欢呼和尖叫，更被誉为“史上最好看的车”。惊艳的颜值背后，是恒大与15位大师组成的最强造型联盟，本次亮相的六款车便出自Anders Warming、Michael Robinson、丸山公顾的手笔。

恒驰1

恒驰2

恒驰3

恒驰4

恒驰5

恒驰6

从宣布跨界造车到今天，恒大通过高举高打在短短两年内走完了其在新能源汽车领域“从0到1”的全过程，相较而言，新能源巨头特斯拉用了整整17年，且至今也只推出四款车型。站在更高的起跑线上，恒大这位“跨界者”最终能否完成对特斯拉的逆袭，仍有待市场的检验。

(责编：毕磊、夏晓伦)