58同城超职季迎来联合利华  推众多新兴岗位

据介绍，自2020年58同城超职季启动以来，盒马、龙湖、小米等雇主登陆招聘专区，为求职者带来丰富的就业岗位。8月3日，知名跨国企业联合利华在58同城超职季开设招聘专区，以多元化新兴职位和详实生动的企业介绍，全面提升年轻用户求职体验。
作为美妆及个人护理、家庭护理、食品、冰淇淋和饮料提供商之一，联合利华产品畅销全球190多个国家和地区，旗下品牌包括立顿、奥妙、力士、可爱多、梦龙、多芬、清扬等。在本次58同城超职季联合利华招聘专区中，市场公关、销售，采购主管等传统岗位面向广大求职者开放。除了成熟度较高的岗位，联合利华还结合新业务需求，在58同城超职季推出数据专家经理、SMM O2O主管、CCD KC经理、品牌经理助理、数字营销经理助理等新兴岗位，为年轻用户进入“朝阳行业”工作提供了新机遇。
据悉，58同城超职季联合利华招聘专区还公布了企业福利，求职者应聘成功后，将获得班车、公租房、工会福利、运动健康、员工价与优惠折扣、员工食堂、学习培训等福利。
值得一提的是，58同城联合优酷旗下《这！就是街舞3》艺人，为联合利华拍摄了一支创意TVC，通过热舞画面和劲酷节拍，营造了激情四溢的招聘氛围，点燃年轻求职者的应聘热情，促使年轻人更积极主动地迈向职场第一步。
作为58同城招聘IP，超职季每年举办一次，2020年58同城超职季是58同城第二届超职季活动。与2019年相比，58同城今年的超职季增加了电竞、体育、文娱等环节，使招聘活动更加生动精彩。(牛广文)
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