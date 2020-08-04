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依靠中国市场拉动 外资车企在华延续复苏势头

王亮

2020年08月04日07:43  来源：国际商报
 
原标题：外资车企在华延续复苏势头

　　据乘联会数据显示，2020年上半年，全国乘用车市场累计零售770万辆，零售同比累计下降23%。与此同时，综合各跨国车企半年业绩报告，受疫情影响，汽车市场呈现不同程度的下降，虽然中国车市整体处于下行态势，但外资品牌上半年销量，依然受益于中国市场的拉动，销量稳步提升。

　　今年上半年，大众汽车集团（中国）与其合资企业在中国大陆及香港市场共交付汽车159万辆（同比下降17.0%），其中进口车型交付量约69600辆。在全球疫情重创经济的形势下，集团（中国）市场份额逆势同比增长1.2%，接近20%。面对疫情带来的挑战，集团旗下核心品牌奥迪、保时捷、宾利、大众汽车品牌及最新品牌成员捷达均展现出强大韧性，其中，捷达品牌更是体现了其在细分市场的卓越竞争力。大众汽车集团（中国）CEO冯思翰博士表示：“随着经销商恢复营业，工厂生产回归同期正常水平，我们看到高端车型和量产车型市场持续呈现出令人振奋的复苏态势，集团在这些细分领域均实力强劲。与此同时，作为集团的核心战略，SUV攻势收获了9.3%的销量同比增长，也进一步巩固了大众汽车品牌在SUV领域的领先地位，使其继续成为中国消费者的购车首选。”

　　与2019年同期相比，大众中国的新能源汽车销量增长了两倍以上。今年10月，大众MEB平台电动汽车将在佛山和安亭正式投产，以及将在中国市场推出的首款ID.系列车型。此外，通过购入安徽江淮汽车集团控股有限公司股份，增持江淮大众股份，及对国内电池生产企业国轩高科进行投资等一系列战略举措，大众电动化取得历史性进展。

　　2020年上半年，宝马集团在全球共售出962572辆新车，较2019年同期下跌23%。宝马公布第二季度中国市场销售数据显示，尽管一季度受到疫情影响，今年前6个月宝马集团仍在中国共交付329069辆BMW和MINI新车此外，二季度相比去年同期增长17.1%，延续自3月以来市场复苏的积极增长态势。

　　宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示，“自3月以来，我们与合作伙伴一起采取的全面复苏措施已见成效。第二季度的销量表现比去年同期增长17.1%，充分说明了宝马有能力将挑战转化为进步。我们坚定执行在中国的长期战略，将继续大规模投资，并持续向中国这一宝马全球最大单一市场引入新产品和技术，特别是在电动汽车和数字化方面。”

　　2020年是宝马在中国的“新能源之年”，强大的产品攻势已于年初展开，年轻的新能源车型阵列正为公司带来积极的市场影响。

　　今年前六个月，宝马新能源汽车在中国销量同比增长49%，其中，新BMW 5系插电式混合动力车型交付10650辆，持续引领中国豪华插电式混合动力车型细分市场。宝马认为，“后疫情”时期，市场竞争必将更为激烈，客户体验与品牌忠诚度将成为实现业务可持续增长的关键。下半年，宝马将聚焦电动化和数字化转型，引入全新BMW 4系和全新BMW iX3等重点车型，给中国客户带来更多本土数字化应用与服务。

　　捷豹路虎日前公布2020/21财年第一季度（2020年4月至6月）业绩表现。目前，捷豹路虎在全球范围的运营处于全面恢复进程中，除了英国布罗米奇堡将在8月复产之外，捷豹路虎的全球工厂均已复工、复产，98%的经销商已全面或部分复工。同时，本财季捷豹路虎全球销量逐月提升，累计销量达74067台，其中，中国、北美市场表现尤为显著。特别是中国市场的稳健复苏成为捷豹路虎全球表现的一大亮点：今年4月至6月，捷豹路虎在华销量延续第一季度末以来的回稳上升趋势，双品牌均实现了连续4个月的环比增长，6月销量比5月增长10%。

　　今年，路虎品牌在华开展“产品攻势年”，推出多款重磅产品，市场反馈良好。路虎揽胜及揽胜运动版6月销量分别同比增长108%及27%。揽胜星脉以及今年3月新上市的路虎发现运动版则双双实现了连续4个月的环比增势。作为捷豹路虎全年重磅产品之一，全新路虎卫士在全球多个市场表现强劲，累计收获30,000份订单。在7月末的成都车展上，全新路虎卫士也正式在华上市，反响热烈。捷豹品牌则以“品牌差异年”为主旨，通过产品焕新、技术差异化，保持着稳定的表现。XFL实现同比增长22%的季度销售成绩，XEL与E-PACE保持了连续4个月的增长。值得一提的是，4月份上市的新英伦至美跑车F-TYPE也深受广大消费者欢迎，市场反馈积极。

　　资料显示，丰田汽车1月至6月海外销量减少22.6%，而在中国地区销量1月至6月累计销量75.3万辆，占丰田单一品牌销量达20%，占比丰田汽车达18%，相比2019年丰田汽车在华市场销量162万辆，提升3个百分点。根据乘联会数据，2020年上半年我国乘用车销量整体呈下降趋势，零售同比累计下降23%。“两丰”销量增量整体跑赢大盘，在市占率方面同样明显提升。依仗中国市场的表现，2020上半年丰田汽车集团整体销量达到416.4万辆，夺得全球车企上半年销量冠军的宝座。 （王亮）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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