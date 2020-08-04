民企扶贫“组合拳” 敲开东乡“致富门”

任妍 黄帆 张若涵 郑嘉豪 王文嘉

2020年08月04日09:36 来源：人民网-财经频道

仲夏时节，甘肃东乡县高山乡布楞沟村处处展现着活力。南面山台上的养殖场里牛羊满圈，生机勃勃；种植大棚里村民们正在采摘木耳；北面山上的经济林绿意盎然……

布楞沟，在东乡话中是“悬崖边”的意思，以此为名的东乡族自治县布楞沟村被层层黄土山环抱，自然环境严酷，曾是全县最贫困、最干旱的村子之一，是脱贫攻坚最难啃的“硬骨头”。

2013年2月3日，习近平总书记来到布楞沟村，看望慰问贫困群众，还曾特地嘱托：“把水引来，把路修好，把新农村建设好，让贫困群众尽早脱贫过上小康生活”。

近年来，布楞沟村牢记总书记嘱托，引来了水，修通了路，扶贫开发工作持续推进，这片千百年来偏远、封闭、贫困的土地涌现出蓬勃生机。

在扶贫工作中，一批民营企业勇于担当，成为了当地脱贫致富的生力军。

产业扶贫 拓宽“致富路”

7月20日一早，几辆满载羊只的运输车驶出东乡县布楞沟养殖农民专业合作社。当地人告诉记者，这是碧桂园集团刚采购的500只“东乡羊”，在临夏市屠宰加工后，将打包发往广东。

引人注意的是，在这里，每只羊耳朵上都佩戴着“智能耳环”，上面有二维码，用手机扫一扫，便可溯源查询。一只编号为213的小公羊，它的出生地、入栏时间、体重、每天的步行数等，都有详细记录。再仔细查看，这只羊已“名花有主”，被广东一家公司认购，长到40多公斤就将出栏。

甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县布楞沟村村民马建英在合作社内喂羊。（张若涵 摄）

碧桂园东乡县精准扶贫乡村振兴项目副总经理张韬告诉记者，从2019年开始，集团对该养殖合作社开始了资金和技术的投入，聘请甘肃农业大学的教授，对牧民进行养殖技术指导。今年又引进500只种羊，进行溯源系统开发，实现品质溯源。今年7月，东乡羊养殖产业协会成立，标志着东乡羊养殖告别了单打独斗，走上了统一规范的品牌之路。

“截至2020年7月，共销售30000多只东乡羊。”张韬说。

据介绍，布楞沟养殖农民专业合作社是碧桂园集团在东乡县结对帮扶的2个“东乡羊”养殖共建示范基地之一。去年以来，碧桂园集团通过集团下属酒店采购等方式开展消费扶贫，有效解决了“东乡羊”销售渠道不畅的问题，惠及3000多户养殖户和贫困家庭。

教育扶贫 浇灌“希望花”

7月18日上午，由碧桂园集团、国强公益基金会投资3亿元建设的临夏国强职业技术学校揭牌暨招生启动仪式在东乡县临夏国强职业技术学校举行。

位于东乡县的临夏国强职业技术学校实景（郑嘉豪 摄）

“这是一所纯慈善、全免费的全日制中等职业学校，计划2020年秋季招生，主要招收东乡县贫困家庭初中毕业生或具有同等学力者。”碧桂园党群社责部副总经理、国强基金会副会长刘刚说。学校建成后，将帮助更多贫困家庭的孩子掌握就业技能，早日脱贫、稳定脱贫，实现从“输血”模式到“造血”模式的转变。

一个孩子稳定就业，就能改变一个贫困家庭。在刘刚看来，职业技术学校的建成，点燃了东乡县许多贫困孩子的梦想；而位于大山之巅的龙泉学校里，孩子们已经享受到了教育扶贫带来的福利。

“我们捐赠1700万元援建东乡龙泉学校及其附属工程，翻建了一栋四层双向教学楼，新建一栋四层双向宿舍楼，还新建了塑胶操场、教室及公共走廊墙裙改造，并优化了排水系统，彻底解决了龙泉镇及临近四个乡镇一至九年级学生上学远、住宿难的问题。”刘刚说。现在的教学楼不仅能完全容纳现有学生，还配备了美术、舞蹈、音乐等多功能教室，已成为全县办学条件最好的乡村学校。

就业扶贫 托起“幸福梦”

东乡县土本土商贸有限公司是一家以“东乡刺绣”为主的文创产品研发、制作企业，运行虽然只有一年多，但在当地名声响亮。

土本土商贸有限公司负责人马箫箫说，公司成立后就被碧桂园集团确定为扶持对象，一年多来，碧家文创公司对他们进行了“手把手”的帮助，从产品前期的设计、包装、策划，到后期的订单、销售，都倾注了大量的心血。目前，已经有34名当地妇女在土本土公司实现“家门口”就业。

东乡绣娘在就业扶贫车间完成手工制品（王文嘉 摄）

据了解，在帮扶刺绣产业方面，碧桂园联合清华大学、北京服装学院开展东乡刺绣设计合作，共同推动东乡刺绣产业发展。同时，联合东乡县妇联一起培训了260多名东乡绣娘，今年以来已完成18000多件订单，支付绣娘工资近60万元。

除此之外，碧桂园通过联合中国电子商务协会开展“百县千红新农人培训课程”，联合清华大学开展“青创10万+”——碧桂园返乡扎根创业青年清华研修班，积极为返乡创业青年提供“设基金、建工厂、造品牌、送技术、拓市场”等全方位的服务。截至目前，这些返乡创业青年已链接帮扶近500户建档立卡贫困户。

刘刚说，“近年来，我们始终情系贫困地区发展，积极履行社会责任，主动参与脱贫攻坚伟大事业，调研对接、推动合作，对东乡开展了一系列的帮扶支持。”

据了解，自2018年结对帮扶东乡县以来，碧桂园明确“做党和政府扶贫工作的有益补充”这一定位，立足东乡县实际，精准聚焦东乡羊、东乡土豆和东乡刺绣三大产业，成立专业化消费扶贫运营主体，开展市场化运营帮扶。通过党建扶贫、教育扶贫、就业扶贫、产业扶贫等举措，走出了一条具有特色的民企履行社会责任之路。

(责编：任妍、孙阳)