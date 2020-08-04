产业兴、百姓富 美丽乡村在甘南展开画卷

黄帆 魏怡 王文嘉

2020年08月04日09:49 来源：人民网-财经频道

盛夏时节，“大道康庄”人民网全媒体调研行报道组行走在甘肃甘南。山清水秀的美丽乡村图景吸引着各地游客，宜游宜业宜居的美好生活圈令人心生向往，产业兴、百姓富的画卷正在“九色甘南”的大地上徐徐展开。

甘南州近年重点打造的全域旅游无垃圾样板村和生态文明小康村尕秀村全貌。（魏怡 摄）

走进尕海镇尕秀村，一排排民族风情浓郁、建筑风格鲜明的红房子沿着国道213线两侧一字排开。这里原为牧民们的定居点之一，如今依靠周边的优质旅游资源和极富特色的民族风情，已成为远近闻名的的生态旅游村庄。

尕秀村108顶帐篷组成的“帐篷城”。（魏怡 摄）

在阿木去乎镇安果村，可以看到整个村庄依山势迤逦而建，高低错落，与水草丰茂的牧场、蜿蜒的溪流组成一幅和谐美好的山村景致。山脚下，兰州大学第一医院联合夏河县人民医院正在开展健康扶贫义诊活动，获得村民们的交口称赞。

甘南州夏河县安果村是集生态观光、文化体验、旅游服务、人文居住等多功能于一体的文旅新村。（黄帆 摄）

安果村原汁原味的民族风情成为“吸睛”引客的特色之一。（黄帆 摄）

安果村精品民宿的内部装饰。（黄帆 摄）

7月23日，兰州大学第一医院及夏河县人民医院在安果村开展健康扶贫义诊活动，为当地牧民送去健康。（王文嘉 摄）

当日参与义诊牧民达六十余人次，免费发放药物五十余盒。（王文嘉 摄）

当地牧民正在接受义诊。（王文嘉 摄）

夏河县唐卡小镇里，唐卡画师们正通过创新创作让传统唐卡焕发出新的活力。为满足不同游客的消费需求，画师们开发出微型唐卡，在三四寸的小纸片上作画，并将成品画作放入手工打制的纯银挂坠盒里售卖，颇受游客欢迎。如今，画唐卡已经成为许多农牧民家庭的致富手段，越来越多的青少年走进画室学习唐卡技艺。

夏河县唐卡小镇里，画师们正通过创新创作让传统唐卡焕发出新的活力。（黄帆 摄）

唐卡画师正在绘制唐卡作品。（黄帆 摄）

画唐卡已经成为许多农牧民家庭的致富手段，越来越多的青少年走进画室学习唐卡技艺。（黄帆 摄）

(责编：任妍、孙阳)