人民网>>财经

平安租赁落实精准扶贫 搭建“金色阳光之路”

2020年08月04日11:27  来源：人民网-财经频道
 

沿着蜿蜒曲折的盘山公路一路爬行两小时，可以来到海拔3300米的青海省尖扎滩乡的福和寄校，这里深处高原区域，常年积雪，天气寒冷，电量供应严重不足，学校300余名师生平时主要以牛粪作为燃料取暖。日前，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）“金色阳光之路”公益计划第八站走进尖扎滩乡福和寄校，为这里的孩子送去温暖与希望。

教育是根本 扶贫先扶智

教育是国之大计，治贫先治愚，扶贫先扶智，实现民族振兴、社会进步，教育是重要基石。

2017年，平安租赁发起“金色阳光之路”公益计划，投身脱贫攻坚事业，用绿色分布式能源助力地方教育可持续发展，助力偏远农村的孩子实现“读书梦”，铺设一条充满希望的“金色阳光之路”。

据了解， “金色阳光之路”主要通过向贫困县乡捐建光伏屋顶，安装分布式光伏电站，一方面为学校解决了频繁断电的问题，带来绿色清洁能源；另一方面，剩余电量出售可用来改善孩子们的学习环境和生活质量，为孩子们的梦想助力。

“金色阳光之路”公益计划第八站，平安租赁在尖扎滩乡福和寄校屋顶安装光伏发电板的形式，收集太阳能源转化成天然的电能，援助学校建设15.2KW光伏电站，年发电量可达约24000千瓦时，每月可为学校节省取暖费约两到三千元，在保障学校的正常教学的同时，为身处严寒中的师生解决取暖困难的难题。

截至目前，“金色阳光之路”公益计划已走过八站，足迹遍布广西百色、陕西榆林、新疆喀什、甘肃武威、青海同仁、云南大理和青海尖扎，行程上万公里，累计捐赠90.2KW光伏电站，为1600余名孩子送去绿色光伏能源和爱心公益课堂。

公益赋能 脱贫攻坚的绿色之光

今年是东西部扶贫协作的攻坚之年。据了解,平安租赁结合公司业务模式的专业性，探索“租赁+公益”的创新模式，开展有特色的“金色阳光之路”公益计划，借助多方扶贫合力，综合“分布式能源”和“智体扶贫”的方式，为“一带一路”沿线省份的贫困地区留守儿童传递爱心。

纵观“金色阳光之路”的公益脚步，在选址上体现了人文关怀，优先考虑最需要帮助的贫困地区。诸如此前的陕西省榆林市米脂县、云南省大理州鹤庆县、青海省西宁市黄南自治州同仁县等，因为地形险峻、崎岖不平，交通极不便利，经济和教育发展非常缓慢，而“金色阳光之路”公益计划则给这些贫苦地区带来了希望。

值得一提的是，此次选定的尖扎县尖扎滩更是地处高海拔地区，通往学校的公路旁是万米悬崖。当地冬季长，非常寒冷，虽然这几年不少公益组织援建了供暖设备，但由于耗电量大，时而发生断电情况，电暖设备建成近3年，却始终没能开启。平安租赁“金色阳光之路”捐赠建设了15.2KW光伏电站，为身处严寒中的师生解决取暖困难的难题。

“金色阳光之路”公益计划的发起人、平安租赁公司董事长兼CEO方蔚豪曾赋予“金色阳光”三层含义：其一，这个公益事业是光明的、有益的、充满阳光的；其二，是因为光伏事业天然要在阳光充足的区域开展，和公司业务相吻合；其三，是因为我们所面向的孩子们，是早上七八点钟的太阳，是真正的金色阳光。（牛广文）

(责编：夏晓伦、毕磊)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经

商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】

财经

商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】

财经

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved