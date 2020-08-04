平安租赁落实精准扶贫 搭建“金色阳光之路”

沿着蜿蜒曲折的盘山公路一路爬行两小时，可以来到海拔3300米的青海省尖扎滩乡的福和寄校，这里深处高原区域，常年积雪，天气寒冷，电量供应严重不足，学校300余名师生平时主要以牛粪作为燃料取暖。日前，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）“金色阳光之路”公益计划第八站走进尖扎滩乡福和寄校，为这里的孩子送去温暖与希望。

教育是根本 扶贫先扶智

教育是国之大计，治贫先治愚，扶贫先扶智，实现民族振兴、社会进步，教育是重要基石。

2017年，平安租赁发起“金色阳光之路”公益计划，投身脱贫攻坚事业，用绿色分布式能源助力地方教育可持续发展，助力偏远农村的孩子实现“读书梦”，铺设一条充满希望的“金色阳光之路”。

据了解， “金色阳光之路”主要通过向贫困县乡捐建光伏屋顶，安装分布式光伏电站，一方面为学校解决了频繁断电的问题，带来绿色清洁能源；另一方面，剩余电量出售可用来改善孩子们的学习环境和生活质量，为孩子们的梦想助力。

“金色阳光之路”公益计划第八站，平安租赁在尖扎滩乡福和寄校屋顶安装光伏发电板的形式，收集太阳能源转化成天然的电能，援助学校建设15.2KW光伏电站，年发电量可达约24000千瓦时，每月可为学校节省取暖费约两到三千元，在保障学校的正常教学的同时，为身处严寒中的师生解决取暖困难的难题。

截至目前，“金色阳光之路”公益计划已走过八站，足迹遍布广西百色、陕西榆林、新疆喀什、甘肃武威、青海同仁、云南大理和青海尖扎，行程上万公里，累计捐赠90.2KW光伏电站，为1600余名孩子送去绿色光伏能源和爱心公益课堂。

公益赋能 脱贫攻坚的绿色之光

今年是东西部扶贫协作的攻坚之年。据了解,平安租赁结合公司业务模式的专业性，探索“租赁+公益”的创新模式，开展有特色的“金色阳光之路”公益计划，借助多方扶贫合力，综合“分布式能源”和“智体扶贫”的方式，为“一带一路”沿线省份的贫困地区留守儿童传递爱心。

纵观“金色阳光之路”的公益脚步，在选址上体现了人文关怀，优先考虑最需要帮助的贫困地区。诸如此前的陕西省榆林市米脂县、云南省大理州鹤庆县、青海省西宁市黄南自治州同仁县等，因为地形险峻、崎岖不平，交通极不便利，经济和教育发展非常缓慢，而“金色阳光之路”公益计划则给这些贫苦地区带来了希望。

值得一提的是，此次选定的尖扎县尖扎滩更是地处高海拔地区，通往学校的公路旁是万米悬崖。当地冬季长，非常寒冷，虽然这几年不少公益组织援建了供暖设备，但由于耗电量大，时而发生断电情况，电暖设备建成近3年，却始终没能开启。平安租赁“金色阳光之路”捐赠建设了15.2KW光伏电站，为身处严寒中的师生解决取暖困难的难题。

“金色阳光之路”公益计划的发起人、平安租赁公司董事长兼CEO方蔚豪曾赋予“金色阳光”三层含义：其一，这个公益事业是光明的、有益的、充满阳光的；其二，是因为光伏事业天然要在阳光充足的区域开展，和公司业务相吻合；其三，是因为我们所面向的孩子们，是早上七八点钟的太阳，是真正的金色阳光。（牛广文）

(责编：夏晓伦、毕磊)