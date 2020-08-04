原标题：“零容忍”整治游戏主播导流涉赌 快手封禁132个违规账号

中新网8月4日电 近日，快手官方账号之一“快手电竞”发布了《关于部分游戏主播导流涉赌的处罚公告 | 7月》，公告称在梦幻西游、大话西游等个别游戏版区中，部分游戏主播违规通过第三方社交工具引导，对直播中的游戏结果进行下注，平台针对此类行为启动专项治理，封禁了132个导流涉赌的用户账号。

在游戏内容生态蓬勃发展的同时，部分违规主播“钻空子”， 利用纷乱的游戏画面作为掩饰，通过第三方社交工具导流涉赌；而且游戏主播导流涉赌的行为较为隐蔽，违规主播为了躲避平台监管，把竞猜等涉赌和交易行为转至第三方支付平台，这使得平台对导流涉赌的拦截、追查变得尤为困难。

对此，快手相关负责人表示，快手已经建立了一套覆盖内容审核、社区安全等多方位的监管系统，针对多款游戏的直播内容，统计涉赌举报反馈，并依次排查，与已知的涉赌案例进行比对识别。同时，相关内容已经被纳入“神盾”系统，平台会通过智能算法模型对相关内容进行分析审核，快速、高效、严格拦截违规内容。

据快手方面数据，疫情以来，快手已开展了三次专项整治活动，共封禁违规用户857位，其中5万粉丝以上的博主20余位，查删视频上千条。严厉打击的态势下，主播导流涉赌类内容显著减少，自3月份以来，相关举报投诉信息反馈量下降了60%以上。

“在严打违规内容的同时，快手平台还与公安部门积极合作，整合证据，协助警方打击抓捕违法犯罪人员。“快手负责人还透露，近期，平台推出了以 “游戏导流赌博”为话题的用户教育视频，揭露导流涉赌作案方法，提高用户防范意识。另外，快手负责人呼吁广大用户在使用快手APP过程中，若发现涉嫌诱导赌博的违规主播，请及时向平台举报违法违规信息，携手共建和谐、良好、健康的社区环境。

(责编：夏晓伦、毕磊)