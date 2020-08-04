渤海银行北京分行开展反洗钱宣传月活动

近日渤海银行北京分行将2020年7月定为反洗钱宣传月，组织全行开展反洗钱集中宣传活动。

营造宣教氛围 做好网点厅堂宣传

客户身份识别是商业银行应当履行的核心反洗钱义务，是反洗钱工作的第一道防线，对商业银行有效开展反洗钱工作意义重大。分行针对公众对身份识别工作认识的不足，量身定制了“身份识别请配合 齐心协力反洗钱”的宣传海报，摆放或张贴在19家营业网点和5家社区支行的营业大厅显著位置；特设“公众教育区”，摆放各种反洗钱宣传折页，内容涉及“普及‘三反’知识”“抵制非法集资”“防范电信网络诈骗”“个人信息保护”等，方便办理业务的客户进一步了解反洗钱相关知识，大堂人员积极为有相关需求的客户做进一步的宣讲；利用LED显示屏滚动播放“加强客户身份识别 履行反洗钱法定义务”等标语，增强社会关注度。

充分利用网络平台 扩大宣传影响力

因北京疫情防控要求，分行重点开展了线上宣传活动。渤海银行北京分行微信公众号上每周发布一个反洗钱宣传主题，方便因疫情在家的客户学习反洗钱知识，防范洗钱风险。

第一周宣传主题“身份识别请配合 齐心协力反洗钱”，从开展客户身份识别工作的意义、客户如何配合银行开展身份识别工作和银行有权拒绝为客户开户三个方面宣传客户身份识别工作的必要性。

第二周宣传主题“警惕网络赌博 维护社会安定”。通过公务员参加网赌的典型案例，引出案例警示和反网赌小常识。

第三周宣传主题“远离地下钱庄 维护国家金融秩序”。通过深圳“3.06”特大地下钱庄案和非法买卖外汇案，告诫广大群众一定要选择安全可靠的金融机构，才能确保自己的资金、声誉和信用记录不受损失。

第四周宣传主题“谨防电信诈骗 守护资金安全”。从常见的电信诈骗手法入手，指出电信诈骗的识别要点，最后从受害人的角度出发，告知群众一旦遭遇电信诈骗，应该采取哪些紧急措施减少资金损失。

制作宣传小品 提升宣传效果

为进一步延伸宣传触角，丰富宣传形式，分行员工利用工作之余，精心自编自导了反洗钱宣传小品，小品虽然只有短短一分多钟，但简单的情节，精练的话语，折射了深刻的道理，让观看的群众拍手叫好。小品除在各营业网点广告机上播放，员工还在微信、微博等网络上广泛传播，发挥网络媒体传播速度快、传播范围广等特点，有效提升了宣传效果，也深受社会公众的关注和喜爱。

本次反洗钱集中宣传活动，渤海银行北京分行通过张贴宣传海报、发放宣传折页、LED显示屏播放标语、公众微信号发布宣传信息、反洗钱案例连载、播放宣传小品等多方位、多渠道的宣传方式，向社会公众宣讲反洗钱法律法规，正确引导社会公众加入反洗钱队伍，有效提高了社会公众对反洗钱的认知度。（牛广文）

(责编：夏晓伦、毕磊)