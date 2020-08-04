原标题：菜鸟跨境包裹强劲增长 俄罗斯一航空公司逆势购入3架货机

近日，俄罗斯多家媒体报道，一架全新菜鸟涂装的波音757全货机在中国-俄罗斯的航线上投入使用。这是俄罗斯航星航空公司新近购入的第三架波音757货机，主要用于保障菜鸟平台上的中俄跨境物流运输。

在疫情环境下加购飞机的情况并不多见。国际航空运输协会（IATA）发布的最新数据显示，受新冠肺炎疫情危机影响，大部分客机腹舱货运业务暂停，6月份国际航空腹舱运力同比下降70%。

公开数据显示，截至7月中旬，全球已有23家航空公司受疫情影响倒闭。这些公司来自欧洲、亚洲、北美洲、南美洲、非洲、大洋洲的15个国家。国际航空运输协会在6月初预测，2020年全球航空业将亏损843亿美元，航空企业已经成为破产法院的“常客”。

但是中国的外贸形势恢复明显加快，为航空货运业带来了增长机会。海关总署最新数据显示，今年上半年，我国跨境电商出口增长28.7%。

俄罗斯航星航空原本以俄罗斯国产的图式飞机作为主机型，仅限于运营欧洲到俄罗斯以及俄罗斯本地物流业务。随着和菜鸟达成合作，中俄跨境物流成为航星航空的主要市场。

航星航空总经理德米特里·科瓦连科说，尽管有疫情影响，菜鸟从中国发往俄罗斯的货物依然保持强劲增长。今年以来，该公司8成业务都来自中国，在中国的航班数增加了50%以上，预计年底将由目前每月80个航班增加到120到140班。加购波音757是因为该机型飞行距离更长、载重量更大，可以运输更多中国外贸商品。

今年5月，菜鸟已联合航星航空增开了从长沙到莫斯科的新航线，以满足货量增长的需要。除航星航空外，俄罗斯空桥航空通过与菜鸟合作，今年前五个月电商包裹量新增了2倍，双方在7月加开了中国香港到比利时列日和西班牙马德里的新航线。卡塔尔航空也与菜鸟合作，在中国通过“客改货”谋求发展。

菜鸟出口物流事业部总经理熊伟说，菜鸟处理的跨境包裹量已经与DHL、FedEx和UPS比肩，今年将使用近1300架包机，可为航空货运带来大笔订单。

(责编：夏晓伦、毕磊)