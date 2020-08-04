中国核电：坚持稳中求进工作总基调 交出合格答卷

人民网北京8月4日电 2020年上半年，中国核电坚持稳中求进工作总基调，在抓好新冠肺炎疫情防控和复工复产的同时，紧盯年度任务不动摇，主要经营指标圆满完成年初既定目标。运行机组业绩持续提升，共计10台机组获WANO综合指数满分值，21台机组平均值达97.29，累计核电上网电量636.37亿千瓦时，达到历史最好水平。

5台在建机组安装调试进展顺利。在保证安全质量的前提下，各项目建设按计划稳步推进。7月9日，国家重点工程田湾5号机组实施首次装料，7月27日8时20分，机组首次达到临界状态，为实现年内并网发电的目标奠定坚实基础。

市场开拓和资本运作工作稳步推进。出色完成售电目标，连续6年在售电领域业绩领先同行；积极利用上市公司平台，多渠道融资，有效保障项目建设资金需求；组织完成80亿元中期票据注册、获得100亿元可续期公司债批文，完成再融资预案等专项工作，助力公司高质量发展。

降本增效成果显著。扎实开展成本同行对标、降本增效等专项行动，制定八大类合计34项有效措施，切实缩小年度经营指标缺口。税务管理工作取得突破，积极组织落实新冠疫情防控及鼓励复工复产相关财税支持政策。

科技创新显著提速。揭牌成立了核电运行研究（上海）有限公司（核电运行研究院）；中核武汉改革方案已通过审核备案，列入国家“科改示范行动”。重点策划开发数字化科研项目平台，建立“小核心，大协作”的核心协作机制，同步推进国家、集团重大科研项目申报，确保多渠道资金保障。

深化改革明显加快。“去机关化”专项和执行力提升年工作稳步推进，围绕高质量高科技的上市公司定位相匹配的现代化企业治理体系，搭建“上下一体化运作”的治理架构，构建“核能＋非核新能源＋敏捷新产业”三大产业布局的发展模式。

“党建优秀、管理一流”深入推进。重大工程党建联建成效显著，执行力文化建设持续提升，形成“中国核电技术攻关专项发榜”，搭建技术人才能力展现平台, 建立了“优才通道”，组织的引领力、开拓力、创新活力进一步充实。

(责编：栗翘楚、孙阳)