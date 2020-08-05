促进贸易繁荣 贡献中国智慧

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9月上旬，2020年中国国际服务贸易交易会将在北京开幕。本届服贸会采取“线上线下相结合”的方式举办，整合北京文博会、旅博会、金博会、冬博会、机器人大会等展会和内容，深化国际协调合作、激活增长动能、推动贸易高质量发展，为推进国际服务贸易开放合作贡献更多中国智慧和中国方案。

“9月，我在服贸会等你！”“全球服务、互惠共享！”8月4日上午，北京国家会议中心前，工作人员正紧锣密鼓地进行布展，一块块内容活泼的展板、一张张充满创意的宣传海报，向海内外嘉宾传递着热烈的欢迎之情。

再过一个月左右，2020年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）将开幕。截至目前，已有141个国际组织、驻华使馆、商协会及机构确定参展参会，2000余家次境内外企业即将精彩亮相，百余场论坛洽谈活动虚席以待……场馆搭建、嘉宾接待、疫情防控等服务保障工作正高标准推进。“2020年服贸会一定会办出特色、办出成效、办出高质量，为展示我国坚定不移扩大对外开放决心，提振全球经济发展信心作出贡献。”2020年服贸会北京市筹办与服务保障领导小组办公室日常工作牵头人、北京市商务局副局长孙尧表示。

新阶段：打造全球最有影响力的服务贸易盛会

在当前国际疫情持续蔓延和全球经贸形势异常严峻复杂的背景下，举办一届成功的服贸会，对于做好“六稳”工作、落实“六保”任务具有重要意义。在此之前，服贸会已经成功举办6届，累计吸引184个国家和地区、近300家国际组织和境外商协会、1万余家次企业参展，实现意向成交额5293.3亿美元。

北京市商务局局长闫立刚介绍，服贸会的前身是由商务部、北京市人民政府共同主办的中国（北京）国际服务贸易交易会（简称“京交会”），2019年更名为中国国际服务贸易交易会。随着中国经济发展进入新时代，京交会的发展也进入了提质升级的新阶段，2020年，中国国际服务贸易交易会简称由“京交会”更名为“服贸会”。

从首届展览面积5万平方米，到第六届的16.5万平方米；意向成交额从首届的601.1亿美元到第六届的1050.6亿美元，屡创新高；培育了中国快递行业（国际）发展大会、中国电子商务大会等一批具有行业引领性的国家级品牌活动；遴选发布科技创新、业态创新等近200个优秀服务示范案例，发布《中国电子商务报告2018》《中国国际文化贸易发展报告（2019）》等一批行业报告，有效促进了服务业和服务贸易创新发展。

从“京交会”到“服贸会”，中国国际服务贸易交易会实现了历史新跨越，已发展成为国际服务贸易领域传播理念、衔接供需、共享商机、共促发展的重要平台，同中国进出口商品交易会（广交会）、中国国际进口博览会（进博会）一起成为中国对外开放的三大展会平台。

6月1日，国务院成立2020年服贸会组织委员会和执行委员会。此后，组委会第一次全体会议强调，要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，扎实做好各项筹备工作，确保办出特色、办出成效、办出高质量，努力实现打造“全球最有影响力的服务贸易国际一流展会”的目标。

新模式：采用“线上线下相结合”的方式举办

据介绍，考虑到全球疫情仍在蔓延扩散，本届服贸会采取“线上线下相结合”的方式举办，境外嘉宾和展客商以线上参展参会为主，境内各类主体以线下参展参会为主。在全力筹备好线下服贸会的同时，建设服贸会数字平台，为线上举办全球服务贸易峰会提供技术支持，为境外嘉宾和展客商参展参会提供线上服务。

展览方面，利用3D虚拟展台，提供看得见的智能体验，打破空间限制；论坛方面，通过5G、视频直播、视频会议、在线翻译等技术手段，连通线上线下会议论坛，打破地域和语言限制；洽谈方面，利用即时消息通信、视频洽谈、在线翻译、智能客服等多种工具，搭建云端虚拟洽谈间，打破线下限制；峰会方面通过专项资源保障及直播服务，让高峰会议和高峰论坛实现全媒体传播。

与历届服贸会相比，本届服贸会整合了北京文博会、旅博会、金博会、冬博会、机器人大会等重要展会和内容，建立了“1+8+N”新模式，内容更加丰富。其中“1”是综合展区，包括序厅、公共卫生防疫专区、国别和省区市专区及服务贸易十二大领域企业专区，集中展示国内外服务贸易发展最新趋势、最新技术、最新产品以及中国解决方案等；“8”是8个行业专题展，文化服务、金融服务、冬季运动、旅游服务、服务机器人、教育服务、体育服务、5G通信服务等专题展将集中亮相服贸会；“N”是因地制宜设置若干功能服务区，为展客商提供洽谈、体验、餐饮等配套服务。目前，综合展区和各专题展区的招商招展正在加紧推进。

同时，本届服贸会也是展示人工智能、5G、虚拟现实等新技术应用成果的一次盛会，场馆内将设置5G站点、机器人服务等近30个技术应用点，聚集了旷视科技、猎户星空等一批高科技企业的高技术产品，为服贸会提供全流程、高水平科技支撑。例如，问询、导引等服务机器人语音识别准确率在远场高噪音环境下能够达到97%，垂直领域深度语义解析正确率能够达到96%以上。

新愿景：共同推动全球服务贸易繁荣发展

当前，服务贸易在全球贸易中的地位日益突出。今年新冠肺炎疫情发生以来，全球产业链、供应链受到严重冲击，服务贸易发展受到较大影响。面对严峻挑战，我国推动出台一系列稳定服务贸易的政策措施并狠抓落实，积极稳住服务贸易。据商务部统计，今年1—5月，在全球服务贸易大幅下滑的情况下，我国服务贸易总体呈现趋稳态势，服务出口表现明显好于进口，服务贸易逆差大幅下降至3500.8亿元。

服贸会的成功举办将进一步深化国际协调合作、激活增长动能，推动贸易高质量发展。自首届起，世界贸易组织、联合国贸易和发展会议、经济合作与发展组织成为服贸会永久支持机构，并轮流与组委会共同举办全球服务贸易峰会。

2020年服贸会将更加深化国际交流合作，更广泛邀请相关国际组织和机构、“一带一路”沿线国家和地区、服务贸易30强国家和地区、服务领域国际商协会、跨国公司及行业领军企业参展参会，推动形成更多国际合作成果。“本届服贸会将举办高峰论坛、行业大会和专业论坛、洽谈边会、晚间活动等论坛洽谈活动，围绕服务贸易十二大领域前沿趋势、创新发展、国际合作等主题举办专业性强、形式多样的洽谈活动，以及主题夜、商务沙龙等活动，为展客商创造多维度洽商交流机会。”孙尧介绍。

目前，以服务贸易自由化便利化为重点的贸易投资规则协调是重要前沿领域。依托服贸会，促进服务贸易规则对话与政策协调，将有助于维护全球多边贸易体制，共同推动全球服务贸易繁荣发展。

此前，在第六届服贸会上，国家主席习近平向国际社会发出共同促进全球服务贸易繁荣发展、引领世界经济发展方向的倡议。第五届服贸会围绕推动联合国2030可持续发展议程及构建人类命运共同体发布合作倡议，参会各方积极响应并倡导服务贸易和投资自由化便利化，共同推动全球服务贸易开放合作。服贸会正逐渐成为推动中国经济外交、深化国际合作、参与全球经济治理的重要平台。

2020年服贸会将继续举办全球服务贸易峰会，向国际社会传递中国扩大开放的坚定立场和合作倡议，宣布重大开放政策举措，为推动国际服务贸易开放合作贡献更多中国智慧和中国方案。

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 06 版）

(责编：岳弘彬)