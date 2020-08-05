新能源汽车研发获新进展

本报广州8月4日电 （记者曹树林）8月3日，恒大汽车集团在上海和广州同时发布旗下新能源汽车品牌“恒驰”首期6款车型，覆盖A到D级所有级别，包括轿车、轿跑SUV等车型。

造型设计是6款“恒驰”的最大看点。无论是恒驰1的穹顶天窗，还是恒驰2的配色……富有未来感的造型、色彩和流畅的线条，让恒驰系列充满科技感。

自2019年进军新能源汽车至今，恒大不到两年便发布6款新车。恒大集团董事局主席许家印表示，恒大在过去一段时间通过收购或入股迅速完成了全产业链布局，并与诸多供应商建立了合作关系。此外，在3.0底盘架构、整车研发制造、动力总成、动力电池等方面，也拥有了领先的技术。

据介绍，恒大正基于自有的3.0底盘技术，借助国际成熟研发体系同步研发14款车型，其中6款即为目前发布的车型。上海生产基地、广州生产基地等正加速建设，未来3—5年年产能将达100万辆。

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 10 版）

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