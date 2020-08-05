天安财险被列为被执行人 已被银保监会实施接管

中新经纬客户端8月4日电 据中国执行信息公开网消息，近日，天安财产保险股份有限公司被列为被执行人，执行标的484056，执行法院为灵璧县人民法院，案号为(2020)皖1323执1721号。
中国执行信息公开网截图
7月17日，银保监会网站发布依法对天安财产保险股份有限公司等六家机构实施接管的公告。
公告称，鉴于天安财产保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司、易安财产保险股份有限公司触发了《中华人民共和国保险法》第一百四十四条规定的接管条件，新时代信托股份有限公司、新华信托股份有限公司触发了《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十八条和《信托公司管理办法》第五十五条规定的接管条件，为保护保险活动当事人、信托当事人合法权益，维护社会公共利益，银保监会决定对上述六家机构实施接管。
接管期限自2020年7月17日起至2021年7月16日止，可依法适当延长。
接管组织为银保监会派驻接管组。
同日，西水股份公告称，子公司天安财产保险股份有限公司认购的新时代信托股份有限公司作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”，其中于2020年6月份到期的信托产品共有5笔、合计投资本金60.40亿元，逾期之后，天安财险积极努力与各方进行了协商，但是截止目前该投资资金逾期未收回，存在到期不能兑付风险。
天安财产保险股份有限公司2019年年度信息披露报告显示，该公司成立于1995年1月27日，截至2019年末，注册资本为币177.64亿元，2019年净亏损40.68亿元。(中新经纬APP)
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