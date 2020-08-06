调查显示：在线办税费比率93% 满意度超过97%

简化税费优惠等办理程序、推进办税电子化建设、利用大数据帮助企业供需对接……今年上半年，国家税务总局先后出台了一系列具体落实措施，推动“放管服”改革继续深化，增进纳税人获得感，激发市场主体活力。

据了解，今年以来，税务部门积极为企业做“减”法，在“简”手续、减负担上下功夫，让企业办税易、享惠简。最新数据显示，截至6月底，全国1.1万户新办出口企业享受了出口退（免）税实地核查“容缺办理”，共取得退（免）税近100亿元。

江西赣州同兴达电子科技有限公司财务人员黄婷介绍，受疫情影响，该公司面临诸多困难，急需千万元以上的退税款。国家税务总局赣州经济技术开发区税务局为其办理出口退（免）税实地核查“容缺办理”服务。首次申请出口退税，3487万元的出口退税款，两个工作日就到账了。

不仅如此，税务部门着力简化税费优惠等办理程序，持续推进“备案改备查”，已实现95%以上优惠事项“免备案”；全面推行小规模纳税人自行开具增值税专用发票，取消发票认证确认期限，推行对外支付税务备案电子化，推进出口退税无纸化申报。

在放管结合方面，税务部门“放”“管”协调运转，推动市场主体行稳致远。今年以来，税务部门深入推进办税电子化建设，提升电子税务局建设水平，持续优化自然人税收管理系统，推进实名办税。同时，在关注度较高的事项办理中嵌入动态“信用+风险”监管规则，降低税务风险。目前，所有地区的电子税务局都能为纳税人办理70%以上的涉税事项。

电子化办税汇聚海量税收数据，成为数据生产力，也成为税务部门提升管理能力的一大关键。

“纳税信用也是生产力。”北京谊安医疗系统股份有限公司负责人介绍，疫情期间，公司全力以赴生产呼吸机，产量骤增导致资金流紧张。得知情况后，北京市税务局积极与金融机构沟通协调，为企业开通“绿色通道”，企业凭借良好的纳税信誉获得纯信用贷款1000万元，解了燃眉之急。

在四川，纳税人在申报期通过税务部门推出的“增值税小规模纳税人智能辅助申报服务”，一键确认即可完成申报，该举措被国务院列入自贸试验区第六批改革试点经验在全国复制推广；在浙江宁波，纳税人到办税服务厅办税时，便能收到由税务部门开具的“智能办税体检报告”，借助智能程序为纳税人的日常办税行为习惯精准“画像”……

事实上，按“尽可能网上办”原则，“非接触式”办税正从应急之需固化拓展为常态之举。今年以来，税务总局编制发布并持续更新《“非接触式”网上办税缴费事项清单》。调查显示，全国93%的纳税人缴费人通过电子税务局办理税费业务，网上办税缴费满意度超过97%。

如今，“随时随地都能办税，办税也能像网购一样方便”，是纳税人对办税便利度的普遍评价。

业内人士指出，只有让企业负担做“减”法，获得感做“加”法，市场活力才能做“乘”法。税务部门通过打出简政放权、放管结合、优化服务的“组合拳”，不断深化“放管服”改革，激发企业内生动力，正在为助力经济社会发展迸发出更强劲的活力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)