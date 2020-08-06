原标题：旭辉集团捐资1000万设立“中国人民公安大学旭辉奖助学金”

8月4日，旭辉集团与中国人民公安大学举行捐赠签约仪式，设立“中国人民公安大学旭辉奖助学金”，发挥旭辉集团对社会、教育的推进作用，助力预备警官培养。

旭辉集团计划每年向中国人民公安大学捐资100万，连续10年，共计捐资1000万。按照计划，该笔捐资将对中国人民公安大学品学兼优、家庭困难和家庭突发变故等约3000名学生进行学业支持。旭辉集团希望通过持续的教育捐助，帮助中国人民公安大学进行人才培养。

捐赠仪式上，旭辉控股董事局副主席林伟说：“公安院校大学生是公安机关的宝贵人才资源，是公安事业的希望和未来。我们一直希望能为中国的公安事业尽一份绵薄之力，这次能在公安大学设立奖助学金，帮助更多公安学子完成学业，让我们深感荣幸。”

旭辉集团始终坚持积极承担社会责任，尽心尽力投身公益，已累计向社会捐款超过人民币3亿元。在众多的公益领域中，教育捐赠是旭辉集团公益事业的重要组成部分。旭辉深信，十年树木，百年树人，投身教育公益事业，旭辉义不容辞。

(责编：毕磊、夏晓伦)