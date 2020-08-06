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改善人居环境 助力乡村振兴

2020年08月06日15:29  来源：海外网
 

淮安市复兴镇坚持高标定位，全面推动，持续改善人居环境，努力打造环境卫生好、公共服务好、村容村貌好、民风民俗好的整洁靓丽村庄，进一步提高镇村良好形象，先后被评为“淮安市环境整治示范镇”、“江苏省第三批生态文明建设示范镇”，有力促进乡村振兴。

复兴镇深入开展行政村（居）非正规垃圾堆放点整治，全面建立户投放、组保洁、村收集、镇转运处理的农村生活垃圾处置体系，新建生活垃圾分类示范点12个，推动垃圾分类和资源化利用。全面清理田间、路渠边、镇村集镇等公共空间各类垃圾，整治杂草杂物和建筑垃圾乱堆乱积问题。在全镇范围扎实开展规模养殖户、养殖场污染整治，强化禽畜规模养殖场治理改造，新建了1380座畜禽粪污处理池，新建了畜禽无害化处理收集点1处，收集病死畜禽1.8万头（只）以上，加大农村生活污水治理力度，加快规划发展村庄污水处理设施建设，村庄污水处理设施管网入户率95%以上。

复兴镇志愿者平台注册人数近9400人，常年活跃度稳定在55%以上。积极整合农村公共资源，不断完善村级便民服务、医疗服务、就业创业服务、平安服务、群众议事等功能。建设了文化健身广场16处，各村居都建有具备文化、娱乐、卫生、便民服务、居家养老等多种功能的综合服务中心，不断提升农村公共服务，有效提高农民获得感和满意度。

全面压实河长制，积极开展节水型社会达标创建工作，深入开展农业水价综合改革。扎实开展黑臭水体整治，及时清理恶性水生植物，恢复水生态，保持镇域内水面和河道清洁、水体流动通畅，水质良好。拆除长期闲置的猪舍猪圈、无保护价值的残坏房屋和违章建筑，有序推进草危房改造工作，加快对农户旱厕改造，改厕覆盖率98%以上。持续实施美化靓化工程，积极推进村庄公共照明建设，统筹推进农村道路优化和提档升级工作，持续抓好“四好农村路”建设，有6米宽以上硬化道路27公里，全镇好路率达90%以上。鼓励农户开展庭院绿化，加大农村“四旁”植树力度。

通过会议、广播、电视、发放倡议书、“五老”宣讲团、百姓说唱团、青年学习社等进行广泛宣传，加强不文明行为管理，维护公共秩序。以社会主义核心价值观为引领，弘扬优秀民风民俗，破除陈规陋习。深入开展文明创建，进一步完善村规民约，引导群众自觉养成文明向上的精神风貌和生活习惯。启动了任南社区和银鑫社区两个农房改善集中居住点建设；清理了公路沿线坟墓1126座，建设卧碑946座。启动了公益性公墓建设工作。深入开展“十星文明户”、“最美家庭”、“五星党员户”评比，形成多种形式的激励机制，引导村民塑造文明新乡风。（李晓标）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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