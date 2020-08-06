科技搭桥 助推高原特色农业发展

为夯实农业基础地位，深化农村改革，有力推动乡村振兴战略，加强科技创新，促进农业与科技融合。8月5日，由中国科协企业创新服务中心主办、云南省科学技术协会承办、云南省科普资源信息中心（云南省科学技术协会企事业工作中心）执行的“科创中国”系列路演活动第049期——高原特色农业专场活动成功举办，5万多人次通过“科创中国”平台等媒体在线观看路演直播。

“科创中国”创新创业项目云路演活动致力于打造集合创新资源和创新需求，以市场为导向，政产学研用金介深度融合的产业技术创新生态体系，推动创新链与产业链深度融合。本次活动精选4个高原特色农业优质项目进行了线上路演，分别是：高原有机玫瑰生物发酵产品研究与产业化；云南耐热花椰菜、温室专用型黄瓜等主要蔬菜新品种选育及产业化示范；高原特色冬马铃薯产业化开发应用；核桃专用油关键技术研究与利用。

云南省科协副主席袁晓瑭出席线上观摩。中国投资协会农业和农村投资专业委员会会长胡恒洋，云南大学教授、研究员邹成钢，云南省农科院园艺所副所长、三级研究员和江明，武汉轻工大学教授何东平，云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所党委书记、研究员刘光华，云南农业大学农学与生物技术学院党委书记、二级教授郭华春等技术点评专家分别从项目市场应用前景、技术先进性、技术风险等方面进行了精彩点评。昆明王国食品集团有限公司、保山全心农业科技有限公司的产业界代表及深圳市普禾资产管理有限公司、北京中楷资产管理有限公司、云南省股权投资基金管理有限公司的投资人在线观摩。

云南省科普资源信息中心（云南省科学技术协会企事业工作中心）作为执行单位积极筹备，6月至7月间，面向云南省内征集高原特色农业领域具有领先技术代表性的项目，最终甄选出4个优质项目进行线上展示，并邀请了6位行业资深专家参加技术点评，5位投资机构嘉宾和产业界代表线上交流互动。

云南高原特色农业项目亮相“科创中国”创新创业项目云路演活动，使得云南高原特色现代农业产业得以向全国推广，获得更多的技术支持、创投关注和市场认可。此举有助于打造云南有优势、有影响、有竞争力的绿色食品品牌，有利于提升云南农业的综合效益，持续增加农民收入，不断壮大经济实力，推进全省高质量发展。（孙迎田）

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