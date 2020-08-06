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拥抱5G！“边缘计算”照进智慧文旅全场景

2020年08月06日17:17  来源：中国网
 

当前，“新基建”已被视为国家战略，而新基建的重点在于"基"，即联接和计算,这是数字化经济的高速公路。正所谓，“想要富，先修路”，有了路，经济发展才可以真正跑起来，快起来。为此，日前由北京市经济和信息化局主办、北京软件和信息服务业协会承办的“新基建引领北京软件高质量发展论坛”成功在线召开。工业和信息化部信息技术发展司副司长杨宇燕，中国工程院院士邬贺铨，以及来自“用友网络、柏睿数据、东华软件”这些在信息技术领域不同跑道上的领跑者共聚一堂，深入探讨新基建引领北京软件产业高质量发展的方向和路径，旨在为数字经济发展基础探路铺石，加速催生新服务、新产品、新业态，激活新基建与新消费的同频共振。

边缘计算，点燃5G的数字化势能

什么是新基建？概而言之，即“数字化+智能化”，以北京发展新基建来说，其重点聚焦于“新网络、新要素、新生态、新平台、新应用、新安全”六大方向。新一代数字化转型升级代表着什么？概而言，即“新基建、新业态、新消费”，新基建与新消费的同频共振，互相作用，将是新一代数字化转型升级能否落地的关键。可以看到，新基建一头连着投资和生产力，另一头连接着消费升级，不仅有利于对冲疫情导致的经济下行，而且还可以推动整个经济迈向数字化，进入下一个新增长的时代。

对此，柏睿数据董事长刘睿民表示：“5G技术作为第四次工业革命的引领，对于新基建的价值就像水和空气之于人类一样。而如何释放5G的势能，如何将5G对于我国数字化转型升级和经济高质量的动能最大限度发挥，数据库则是其最核心的势能底座。“其中，尤其以“边缘计算”为首，已成为5G发展最炙手可热的技术之一，Gartner 2020年十大技术趋势之一的赋能型边缘（The Empowered Edge）也表明了边缘计算的重要性。

“边缘计算”究竟是何方神圣？为什么会成为5G时代的宠儿？柏睿数据董事长刘睿民谈到：“传统数据库解决的是交易和存储，核心数据库新兴数据库是数据处理分析，数据价值变现。而‘边缘计算’恰恰是新兴分布式数据库的技术硬核所在，坐拥5G速度，其所能触达的应用场景正是催生新产品、新服务、新业态、新消费的关键要素。”

那么，问题来了…“边缘计算”的应用场景有哪些呢？

——管窥“智慧文旅”，照进“新消费“全貌

在5G三大场景中，低时延的联网汽车、自动驾驶需要“边缘计算”，遍布于智慧城市的公共安全摄像头因为海量数据的处理需求也需要“边缘计算”，还有智能制造、智慧医疗，智慧旅游等一些典型场景。数据库领域专家指出，柏睿数据之所以可以理解并罗列出来，正是体现了“边缘计算”应用场景的逐渐清晰化，这是几年前纵观全球都不具备的特点，也是我国“边缘计算”目前获得的一大突破。

对此，柏睿数据董事长刘睿民在本次论坛上，便对“边缘计算”在智慧旅游领域的落地应用场景进行了详尽地讲解：“以故宫这个最标致性的旅游景点为例，众所周知，故宫内展出的产品时间都很有限，每次只能拿出几种展品，展示短短几天，并且参观者在每个展品前驻足观看的时间不超过三分钟，那么如何解决游客的这个痛点呢？在5G时代，AR或VR眼镜的创新应用给出了解决方案，游客带上AR或VR眼镜，无论是看到的展品还是故宫的任意角落，背后都蕴藏着很多历史值得品读，现在这些历史则会根据游客所参观的不同位置，以及其在社交媒体上过往关心的内容，关联性地将内容推送到游客眼前，并通过骨传导的耳机将这些历史传送到你的耳朵里。而这一切都是通过‘边缘计算’来实现的，所有这些设备、信息以及人的互动，通过分布式计算实现低延迟，同时信息可非常高效地推送到使用者的面前和耳中，并更加智能化地提供这些服务。”

国内文旅业专家认为，柏睿数据“边缘计算”解决的最大问题，便是可通过5G强悍的带宽，将有效内容及时地推送到客户端，让游客切实享受到新基建带来的新产品、新服务和新业态。尤其在后疫情时代，大数据技术创新对于文旅市场的重启将起到关键作用，更是带动文旅产业新消费升级的核心抓手。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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