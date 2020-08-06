用友发布商业创新平台YonBIP 引领从ERP到BIP的变革

8月6日，2020商业创新大会·南方峰会在珠海横琴召开。会上，用友发布战略级新品——YonBIP用友商业创新平台，标志着用友3.0战略实施进入第二个阶段，云服务从产品服务模式升维到平台服务模式。

大会现场

通过数智化实现商业创新 是当今企业的发展与生存之道

技术一直影响和改变着商业。在对人类商业创新历史进程影响最大的六大要素（思想、教育、制度、方法、技术、金融）中，技术的影响力越来越大，在人类进入信息技术时代，尤为突出。

当前，以云服务为代表的软件产业是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。8月4日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，鼓励基础软件、工业软件、应用软件等关键核心技术的研发，为软件产业发展创造更好的环境。近些年来，云服务融入移动互联网、云计算、大数据、人工智能、5G与物联网、区块链等新一代信息通信技术，驱动所有企业进入数智化（数字化、智能化）新阶段，全球商业进入数智商业时代。

在数智商业时代，为更加快速响应客户需求，适应市场和产业发展，应对发展环境变化，提高组织效率，管控各种风险，提高竞争力，各行各业、各种规模的企业都在或准备使用数智化新技术进行商业创新，包括产品与业务创新、组织与管理变革，推进企业的数智化转型或原生发展，重塑或构建企业生存力、发展力，在新一轮的变革浪潮中立于潮头。

从ERP到BIP 企业呼唤商业创新平台

用友网络董事长王文京指出，企业应用数智技术开展商业创新，必须要突破技术、商业、成本三大屏障，呼唤能够便捷进行商业创新的平台。商业创新平台（Business Innovation Platform，BIP）是利用新一代数字化和智能化技术，实现企业产品与业务创新、组织与管理变革的综合服务平台。

BIP包括两个重要方面，一个是技术服务，一个是公共和关键的商业应用与业务服务，两者融为一体，支撑企业商业创新。因为结合了技术和商业的公共与关键服务，平台上的企业、相关组织与个人可以随需、随时、随地开展商业创新，使商业创新突破了技术、商业、三道屏障，同时BIP采用新一代IT架构，降低了企业IT的部署、应用和运行成本，使商业创新变得简单、便捷、大众化、社会化。

信息技术在企业应用的上一个阶段是企业信息化阶段，代表的支撑系统是ERP（企业资源计划系统），对企业的关键价值是“流程优化，提高效率”。企业进入数智化阶段，代表的使能体系是BIP，其带给企业的关键价值是“商业创新，重构发展力”。BIP是技术驱动的又一个层次的商业革命。

BIP在全球和中国正在快速发展，并将创造巨大的经济和社会价值，包括推动商业进步，促进经济高质量发展，以及创造新的就业机会。

YonBIP发布 让商业创新更便捷

用友是企业软件和企业云服务提供商，用友商业创新平台YonBIP是用友3.0阶段的战略产品和服务，定位为数智商业应用基础设施，企业服务产业共创平台，具有数字化、智能化、高弹性、安全可信、社会化、全球化、平台化、生态化八大特性，将支撑和运行企业和公共组织的商业创新，让商业创新如此便捷。

YonBIP基于以移动互联网、大数据、云计算、人工智能、物联网及5G、区块链为代表的新一代数智化技术，按照开放和生态的思想，采用云原生、微服务、中台化、数用分离等全新的架构，构建包括技术平台、业务中台、数据中台、智能中台的PaaS平台iuap，提供营销、采购、制造、供应链、金融、财务、人力、协同等核心领域云服务和金融、能源、建筑、汽车、烟草、财政等行业云服务，并开展与生态伙伴合作，服务更多的细分领域和行业客户，全面支撑企业、产业链与价值网的数字化、智能化协同，使能企业商业创新。

YonBIP的低代码开发平台YonBuilder面向包括原厂开发、ISV开发、本地化开发、企业自建、个人开发者在内的全生态，提供无代码和低代码的可视化开发能力，并结合开发资产复用，实现快速、简单的应用构建。未来企业商业创新将面临更加复杂的IT环境，如多云、多终端等，YonBIP集成连接平台APIlink可以在公有云、混合云、私有云环境下连接任何应用、数据、设备，实现低成本、快速、便捷的应用连接和集成。同时可以轻松连接企业产、供、销等环节应用，连接产业链上的企业应用、连接社会化应用，全面助力商业创新。

用友商业创新平台YonBIP总体服务架构

YonBIP构建企业服务产业的共创平台

YonBIP是一个平台，更是一个生态。YonBIP云生态的业务策略是全生命周期的ISV服务和在线运营，建设企业服务产业共创平台，携手伙伴共同服务企业客户。

用友云生态的构建模式是基于用友云平台与开发者社区，推动ISV创新更多原生开发成果；通过云市场应用商城聚合海量伙伴产品及服务；通过业务运营，聚合广大客户、用户，实现企业服务产业共创平台及O2O的商业模式。

目前，用友云市场入驻伙伴已突破7000家，入驻产品和服务突破11000个，YonBIP的生态将更加的深入、更加的广泛，社会化协同能力也更加强大。未来，将聚合十万家生态伙伴、亿级社群个人，服务超过千万家企业客户，为客户创造单一组织不能企及的价值。

在全新的数字经济时代，数智化正在加速改变商业世界，中国的数智化创新会走在全球前列。用友构建和运营商业创新平台，让商业创新变得简单、便捷、大众化、社会化，与企业客户和产业伙伴共赢数智商业新时代。（记者夏晓伦）

(责编：夏晓伦、毕磊)