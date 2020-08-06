红豆绒柔软型内衣新品亮相鄂尔多斯

人民网北京8月6日电 8月5日，红豆居家在内蒙古鄂尔多斯举办了红豆绒柔软型内衣新品发布会。本次发布会主打的红豆绒柔软型内衣羊绒系列，精选有“软黄金”美誉的鄂尔多斯山羊绒，柔软升级，刷新了行业和用户对柔软的认知体验。

据介绍，红豆居家专注内衣多年，经过多年的用户调研，针对传统保暖内衣的闷热臃肿，红豆居家率先推出红豆绒柔软型内衣，满足用户想要获得柔软舒适的体感需求，开创了内衣新品类，多年来，红豆绒柔软型内衣不断升级迭代，甄选源自全球的柔软面料。

“红豆绒柔软型内衣作为一个新的品类开辟，对于整个内衣行业是个巨大的创新，完善丰富了内衣市场，让更多人真正意识到自己对于柔软内穿的需求……也希望我们行业内的企业一起学习红豆绒，做大柔软型内衣市场。”中国纺织品商业协会内衣委员会会长彭桂福先生对红豆绒柔软型内衣作出了这样的评价。

随着红豆绒柔软型内衣的热销，市场上出现了很多模仿的产品，质量良莠不齐。针对这一现象，作为“柔软型内衣”的倡导者的红豆居家与国家级检测机构合作，在本次发布会上制定了《柔软型内衣》的企业标准白皮书，用客观数据对“柔软体感”进行测量评价，重新定义柔软新标准。

据悉，红豆居家的红豆绒柔软型内衣，精选6国柔软原料，采用9道柔绒工艺，以专业突破柔软边界，达到3级柔软面料标准。本次发布会主推的红豆绒柔软型内衣羊绒系列，精选细度低于16微米，长度大于34毫米的鄂尔多斯山羊绒，动物纤维自带蛋白纤维，手感温润，经过9道柔绒工艺，上身柔软不刺痒，轻薄温暖。

在此次发布会上，红豆居家与小米营销联合推出了限量联名礼盒，柔软跨界。

(责编：车柯蒙、孙阳)