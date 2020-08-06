OPPO Pay开启全场景智慧生活

近年来，移动支付成为各大手机厂商竞相追逐的“香饽饽”，尤其是NFC技术的应用在创新支付方式的同时，也解锁出交通卡、门禁卡、eID等众多新型智慧服务，形成NFC手机钱包生态。2019年,OPPO推出基于OPPO手机终端的移动支付产品——OPPO Pay，正式开启移动支付新生态，致力于为用户提供全场景便利体验。

自去年6月正式发布以来，OPPO Pay坚持将技术与用户日常生活融合，致力于为用户提供更便捷的支付方式，不仅支持手机闪付，还联合银联创新性地推出了卡码合一、“碰一碰”标签支付等支付新招式。通过手机“碰一碰”，用户不用打开APP，只要将手机对准拥有云闪付标志的NFC感应区就能轻松完成支付，真正实现“抬手即付”的无缝体验。

与此同时，OPPO Pay的支付场景也全面铺开，不仅支持京东商城、京东金融闪付加卡等线上支付，还拓展开发了医疗健康、公共缴费、餐饮、商超等线下场景，将OPPO的3亿用户与银联、银行的优质服务连接起来，提供一键直达的支付服务。目前，OPPO Pay便捷支付已支持95%的银行，并覆盖1600万台银联闪付POS终端。

去年11月，OPPO Pay还联合浦发银行推出了数字信用卡OPPO Card，用户在OPPO钱包App内即可进行全线上快速申卡、领卡，线上刷卡覆盖信用卡全消费场景，不仅能获得每笔3%的返现优惠，还可享受银联白金卡信用卡的高端权益。

据悉，OPPO Pay还持续发力交通出行、生活服务等智慧服务领域，先后推出了公交卡、门禁卡、车钥匙、eID等功能，着力打造高效便捷生活方式，开启全场景智慧生活，让用户实现“一部手机走天下”。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)