人民网>>财经

OPPO Pay开启全场景智慧生活

2020年08月06日16:00  来源：人民网-财经频道
 

近年来，移动支付成为各大手机厂商竞相追逐的“香饽饽”，尤其是NFC技术的应用在创新支付方式的同时，也解锁出交通卡、门禁卡、eID等众多新型智慧服务，形成NFC手机钱包生态。2019年,OPPO推出基于OPPO手机终端的移动支付产品——OPPO Pay，正式开启移动支付新生态，致力于为用户提供全场景便利体验。

自去年6月正式发布以来，OPPO Pay坚持将技术与用户日常生活融合，致力于为用户提供更便捷的支付方式，不仅支持手机闪付，还联合银联创新性地推出了卡码合一、“碰一碰”标签支付等支付新招式。通过手机“碰一碰”，用户不用打开APP，只要将手机对准拥有云闪付标志的NFC感应区就能轻松完成支付，真正实现“抬手即付”的无缝体验。

与此同时，OPPO Pay的支付场景也全面铺开，不仅支持京东商城、京东金融闪付加卡等线上支付，还拓展开发了医疗健康、公共缴费、餐饮、商超等线下场景，将OPPO的3亿用户与银联、银行的优质服务连接起来，提供一键直达的支付服务。目前，OPPO Pay便捷支付已支持95%的银行，并覆盖1600万台银联闪付POS终端。

去年11月，OPPO Pay还联合浦发银行推出了数字信用卡OPPO Card，用户在OPPO钱包App内即可进行全线上快速申卡、领卡，线上刷卡覆盖信用卡全消费场景，不仅能获得每笔3%的返现优惠，还可享受银联白金卡信用卡的高端权益。

据悉，OPPO Pay还持续发力交通出行、生活服务等智慧服务领域，先后推出了公交卡、门禁卡、车钥匙、eID等功能，着力打造高效便捷生活方式，开启全场景智慧生活，让用户实现“一部手机走天下”。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经

国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展　　新华社北京8月4日电  日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】

财经

展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局”　　编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】

财经

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved