金融支持实体经济力度增强

本报北京8月6日电 （记者吴秋余）中国人民银行6日发布的今年第二季度货币政策执行报告指出，今年以来稳健的货币政策成效显著，传导效率进一步提升，金融支持实体经济力度明显增强。6月末，广义货币供应量同比增长11.1%，社会融资规模存量同比增长12.8%，增速均明显高于2019年。
6月企业贷款加权平均利率为4.64%，较上年12月下降0.48个百分点。货币信贷结构进一步优化，6月末普惠小微贷款同比增长26.5%，制造业中长期贷款同比增长24.7%。人民币汇率双向浮动，市场预期平稳。6月末，中国外汇交易中心人民币汇率指数报92.05，较上年末升值0.72%。
报告提出，下一阶段，稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，完善跨周期设计和调节，处理好稳增长、保就业、调结构、防风险、控通胀的关系，实现稳增长和防风险长期均衡。要增强针对性和时效性，根据疫情防控和经济金融形势把握货币政策操作的力度、节奏和重点，坚持把支持实体经济恢复与可持续发展放到更加突出的位置，综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，疏通货币政策传导机制，有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用，提高政策的“直达性”，支持实体经济特别是中小微企业渡过难关、平稳发展。
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