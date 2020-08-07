央行：结构性货币政策行之有效

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘四红）8月6日，央行官网发布的2020年二季度中国货币政策执行报告指出，2020年，央行坚持金融服务实体经济的根本要求，不断完善结构性货币政策工具体系，创新运用结构性货币政策工具，精准滴灌，有效支持疫情防控和经济社会发展，加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，取得了较好效果。

央行称，实践证明，结构性货币政策行之有效，并发挥了三个方面的功能。一是建立对金融机构的正向激励机制。通过设计激励相容机制，使得流动性投放发挥促进银行信贷结构调整的功能，有效引导金融机构行为，应对重大疫情等突发事件冲击，加大金融对实体经济重点领域的支持力度。

二是建立优化金融机构信贷的“报销”机制。通过向金融机构提供低成本的资金，采取部分或全部报销的方式，引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节的信贷支持。三是发挥利率引导作用。通过发挥结构性货币政策工具的利率引导作用，加强中央银行对利率的有效引导，降低社会融资成本。今年以来，中小微企业融资“量增、价降、面扩”。6月末普惠小微贷款余额同比增长26.5%，增速比上年末高3.4个百分点；6月企业贷款平均利率为4.64%，较上年12月下降0.48个百分点；普惠小微贷款已支持2964万户的小微经营主体，同比增长21.8%。

建银投资咨询分析师王全月评价称，正如央行所言，结构性货币政策工具的使用是精准滴灌的具体体现。即便是1月的全面降准、2月的1.7万亿元逆回购，也是有着配合地方债发行、维护疫情暴发初期金融市场稳定的明确目标。

“此外，我们可以看到央行在货币供给政策工具的选择上几乎全部选择了支持普惠、三农的定向工具，再配合其他监管部门的打击资金空转套利行为，二季度资金直达实体的效果大大提升。另外一方面，由于疫情及外部环境对于经济的冲击是实实在在的，而今年大量投放的信贷资金明年就将有一部分迎来还款期，下半年央行对于风险的防控可能将重点关注，并作出提前应对。”王全月指出。

另外在完善利率传导机制方面，央行称，随着LPR改革深入推进，贷款利率的市场化水平明显提高，已经和市场接轨。从实际情况看，在存款基准利率保持不变的情况下，近期银行各期限存款利率均有所下降。6月几家大型银行主动下调了3年期、5年期大额存单发行利率，股份制银行随之作了相应下调，部分地方法人银行的存款利率也有所下行。2020年6月，国有大行、股份制银行大额存单加权平均利率分别为2.64%和2.71%，较2019年12月下降30个和34个基点。代表性的货币市场基金收益率也已降至1.5%以下，低于1年期存款基准利率。

结构性存款和银行理财产品收益率均有所下行。央行称，这充分体现了通过LPR改革促进降低存款利率的市场机制已经发挥作用，货币政策向存款利率的传导效率也得到提高，存款利率市场化改革取得重要进展。

下阶段，央行称，将进一步有效发挥结构性货币政策工具精准滴灌作用，提高政策“直达性”，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、民营企业支持力度，全力支持做好“六稳”“六保”工作，促进金融与实体经济良性循环。

(责编：李都也(实习生)、李栋)