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服贸会为高科技企业“出海”搭建平台

孟  妮

2020年08月07日07:53  来源：国际商报
 
原标题：服贸会为高科技企业“出海”搭建平台

　　□ 本报记者 孟 妮

　　“2019年服贸会上，兰亭数字签约项目颇丰，总签约额达1500多万元。展会现场，不仅有多家5G应用技术公司、传媒公司以及地方广电系统找到我们，希望进行展会业务合作，而且还吸引了来自西班牙、泰国的海外客商的目光，建立了初步的合作意向。”2019年的收获满满，让兰亭数字首席执行官孙文博对2020年服贸会充满期待。

　　记者近日获悉，由商务部、北京市人民政府共同主办的2020年服贸会将于9月上旬在北京举办，主题为“全球服务，互惠共享”，建立了“1＋8＋N”展会新模式，将举办全球服务贸易峰会、高峰论坛、行业大会和专业论坛、洽谈边会活动、展览展示、成果发布和配套活动，将建设数字平台，线上线下相结合办展办会。

　　作为服贸会的“老朋友”，兰亭数字成立于2014年，是一家专注于VR/MR领域的创新解决方案公司，具备云VR平台、8K VR直播、VR内容制作及聚合、MR未来教育等技术能力，融合5G发展，向行业提供全案生态解决方案。自2017年联合华为、运营商及内容、终端厂商打造全球首个“和·云VR”以来，兰亭数字已完全具备成熟的平台技术支持、平台内容聚合、用户管理、收费、计费、内容聚合等循环生态构建能力。

　　据孙文博介绍，5G技术的发展与普及为兰亭数字带来了新机遇，也让其加快了“出海”步伐。兰亭数字积极拓展国外业务，帮助国内产业合作伙伴与国外电信运营商建立合作，先后与德国电信、中东VIVA、韩国LGU＋等国外电信运营商达成合作协议，最终实现国内云VR生态共享共建共荣。此外，兰亭数字还与包括PICO、创维、HTC、小米、华为等终端厂家及国内外150家以上的内容合作伙伴建立合作关系，以兰亭数字为桥梁联合国内外运营商及终端厂家、内容厂商共同构建云VR生态。

　　“服贸会是一场开放、包容、多元的国际性盛会，希望通过2020年服贸会让更多国家看到中国的VR技术发展，建立更加强大的中国技术自信。”孙文博如是说。

　　同样希望借助服贸会继续拓展海外市场的中科虹霸，也是服贸会的“忠实粉丝”。中科虹霸由中科院自动化研究所设立，其“拳头产品”智能虹膜识别技术已广泛应用于国内外多地的公安、金融、智能终端、矿山等领域。2019年服贸会上，中科虹霸首次参展，其打造的智能虹膜身份核验终端就入选为服务示范案例。

　　“服贸会提供了一个与来自世界各国的客商、国家权威部门、机构进行面对面沟通交流的机会，既拓宽了我们的行业视野，也提供了新的展示机会和更多的销售渠道。”中科虹霸战略发展总监李星光表示，“2019年服贸会上，我们与南非、新加坡商会达成初步合作意向，为中国的虹膜识别产品在亚洲和非洲等国的应用提供推广服务。”

　　事实上，中科虹霸的智能虹膜识别产品早已“扬帆出海”。据李星光介绍，2001年，阿联酋开始利用虹膜识别技术防止被驱逐出境者再次入境，成为全球第一个大规模部署虹膜识别系统的国家。这是中科虹霸的智能虹膜识别技术的第一次国际化应用，也是中国技术首次参与国际虹膜项目。世界粮食计划署与联合国难民署合作，也采用中科虹霸的虹膜识别技术，为中东300多万难民提供物资和先进服务等。

　　谈及2020年服贸会，李星光表示，“公司将继续参展，展示最新研发的虹膜智能门锁和智能虹膜身份核验终端等全新产品，希望能对接到更多的国外商会资源，和国内大安防、金融及物联网等行业伙伴进行交流合作；能对接到冬奥安保的相关项目，继续参加科技创新服务示范案例评选并能参加颁奖活动和展示。”

　　据悉，服贸会已成功举办六届，累计展览洽谈面积44万平方米，举办活动912场，有14位境外政要曾出席，吸引了184个国家和地区、近300家国际组织和境外商协会、1万余家次参展企业、100余万人次客商参展参会，实现意向成交额5293.3亿美元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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