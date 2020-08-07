四大行回应薪酬问题：目前均无降薪安排

新华社北京8月6日电（记者李延霞、吴雨、张千千）中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行6日回应薪酬问题。
中国工商银行表示，2019年，根据国务院部署，财政部推动实施了国有金融企业工资决定机制改革，按照市场化原则核定工资总额。工资总额与整体经营情况相挂钩，履行公司治理程序后决策确定。截至目前，工行没有统一降薪的安排。
中国农业银行表示，农行2019年工资总额按照财政部国有金融企业工资决定机制改革政策核定，遵循市场化的基本方向及公司治理机制的相关要求，与农行经济效益同步增长。今年目前没有降薪的计划和安排。
中国银行表示，2019年，根据国务院工作部署，财政部推动实施了国有金融企业工资决定机制改革，按照市场化的原则核定企业工资总额。中行按照改革后的政策规定，通过公司治理程序确定工资费用，职工工资与企业效益实现同步增长。目前，中行工资费用预算中尚无降薪安排。
中国建设银行表示，建行工资总额按照财政部制定的国有金融企业工资决定机制核定，遵循市场化基本原则和公司治理要求，2019年工资增长与利润增长保持匹配。2020年以来，新冠肺炎疫情对全球和中国经济造成巨大冲击，建行积极支持做好“六稳”“六保”工作，加大向实体经济让利力度，与企业共克时艰、共生共荣。目前没有降薪的计划安排。
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