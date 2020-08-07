人民网>>财经

恒大造车里程碑！最牛生产基地亮相

2020年08月07日13:09  来源：中新经纬
 
原标题：恒大造车里程碑！最牛生产基地亮相

　　中新经纬客户端8月7日电 “现在我又回到28年前，我在舞钢当车间主任的感觉。今天看到我们建设的世界最先进的装备、世界最先进的工艺、世界最先进的智能制造汽车生产基地，我很开心、很高兴。”近日，许家印视察恒大汽车生产基地的视频强势刷屏，备受关注的恒大汽车上海、广州生产基地首次曝光，无论是高速运转的智能机器人，还是科技感爆棚的全自动生产线，让见惯大场面的许家印也忍不住感慨。

　　许家印视察恒大汽车生产基地冲压车间

　　据悉，此次亮相的两大基地已全线进入设备调试安装阶段，均按照工业4.0标准建设，装配了2545台智能机器人，采用世界最先进的装备、世界最先进的工艺，实现世界最先进的智能制造，全面达产后能做到每分钟生产1辆车。

　　冲压车间·世界最领先的德国舒勒全自动冲压线生产

　　冲压车间·工程师进行冲压设备调试

　　记者现场所见，四大车间分别配备了德国舒勒全自动冲压生产线、德国库卡和日本发那科智能装备、德国杜尔的全自动涂装生产线以及全自动装配线，均为世界最先进的智能装备。

　　车身车间·全自动化地板2线

　　车身车间·全自动化车身1线

　　车身车间·全自动化车身2线

　　以车身车间为例，各生产线上的智能机器人协同工作，轻松完成白车身的焊接、定型等工序，并可实现24小时全自动作业，是世界最先进的高端智能“黑灯工厂”。目前，基地暂时使用旧车型零部件进行调试，未来将生产恒驰系列车型。

　　车身车间·全自动化车身3线

　　许家印视察恒大汽车生产基地涂装车间

　　装配车间·行业首创双色弧形灯廊

　　此前，恒驰首期六款车在上海、广州同时发布，惊艳的造型引发全球汽车圈轰动。随着两大基地全线进入设备安装调试，恒驰量产已“箭在弦上”，抢占全球市场一触即发。正如许家印现场感慨道：“我们要实现三到五年内，把恒大汽车打造成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团，绝对不是梦！”（中新经纬APP）

(责编：夏晓伦、毕磊)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经

国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展　　新华社北京8月4日电  日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】

财经

展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局”　　编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】

财经

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved