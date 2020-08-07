恒大造车里程碑！最牛生产基地亮相

中新经纬客户端8月7日电 “现在我又回到28年前，我在舞钢当车间主任的感觉。今天看到我们建设的世界最先进的装备、世界最先进的工艺、世界最先进的智能制造汽车生产基地，我很开心、很高兴。”近日，许家印视察恒大汽车生产基地的视频强势刷屏，备受关注的恒大汽车上海、广州生产基地首次曝光，无论是高速运转的智能机器人，还是科技感爆棚的全自动生产线，让见惯大场面的许家印也忍不住感慨。
许家印视察恒大汽车生产基地冲压车间
据悉，此次亮相的两大基地已全线进入设备调试安装阶段，均按照工业4.0标准建设，装配了2545台智能机器人，采用世界最先进的装备、世界最先进的工艺，实现世界最先进的智能制造，全面达产后能做到每分钟生产1辆车。
冲压车间·世界最领先的德国舒勒全自动冲压线生产
冲压车间·工程师进行冲压设备调试
记者现场所见，四大车间分别配备了德国舒勒全自动冲压生产线、德国库卡和日本发那科智能装备、德国杜尔的全自动涂装生产线以及全自动装配线，均为世界最先进的智能装备。
车身车间·全自动化地板2线
车身车间·全自动化车身1线
车身车间·全自动化车身2线
以车身车间为例，各生产线上的智能机器人协同工作，轻松完成白车身的焊接、定型等工序，并可实现24小时全自动作业，是世界最先进的高端智能“黑灯工厂”。目前，基地暂时使用旧车型零部件进行调试，未来将生产恒驰系列车型。
车身车间·全自动化车身3线
许家印视察恒大汽车生产基地涂装车间
装配车间·行业首创双色弧形灯廊
此前，恒驰首期六款车在上海、广州同时发布，惊艳的造型引发全球汽车圈轰动。随着两大基地全线进入设备安装调试，恒驰量产已“箭在弦上”，抢占全球市场一触即发。正如许家印现场感慨道：“我们要实现三到五年内，把恒大汽车打造成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团，绝对不是梦！”（中新经纬APP）
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