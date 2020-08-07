主动作为 精准发力 全力推动电影业纾困发展

突如其来的新冠肺炎疫情对电影业冲击明显。佛山市主动作为 精准发力，全力推动全市电影业纾困发展、加快复苏。截至7月30日，距7月20日起低风险有序恢复电影院开放仅10天时间内，佛山151家影院已有超过105家影院经检查验收后正式复业、96家已产生票房收入，全市总体复业率超过70%，稳居广东省地级市第一位。

讲政治、稳人心，全力做好疫情防控。按照国家、省电影局和市委市政府统一部署，自1月23日至7月上旬，全市全面暂停面向公众的放映活动，严格落实影视景区暂停营业、限流开放等各阶段防控要求。向影视企业发送慰问信，鼓励企业坚定信心、有序推进软硬件优化升级，加强网络电影布局、信息化科技应用，化危为机。

强支持、提信心，凝聚合力共渡难关。针对受疫情影响行业骤然停摆、从业人员信心受挫、企业资金紧张等情况，力争综合施策帮助企业渡过难关。3月发布《致全市电影行业的公开信》，分阶段组织剧组复工，鼓励影视从业人员创作“抗疫”公益短视频。4月制定印发《关于支持佛山市电影业应对新冠肺炎疫情影响促进平稳健康发展的政策指引》，从加大财税支持、做好企业保障、减轻企业负担、鼓励企业发挥行业优势等四个方面为企业提供贴心服务，提前启动2020年影视产业专项资金和文艺精品扶持申报。市区两级2019年度影视扶持资金共1446万元已全部拨付到位，各区进一步争取财政资金扶持，如禅城区实行对每家规上影院补贴10万元，南海区对区内43家影院扶持达527万元，顺德区对区内46家影院扶持达134万元等，切实缓解影院因半年歇业资金紧缺的燃眉之急。主动对接佛山本地农商银行，鼓励银行为影院复业提供规范稳定的信贷支撑，目前佛山农商行在全省率先推出“影院复业贷”，全市21家影院申请，申请总额达2500万元，预计将有18家影院通过首轮审批。

优服务、暖人心，积极促进影院恢复发展。电影放映许可证提供网上办理和接收快递方式递送材料等服务，着力加快业务办理，提高审批效率。依据《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》要求，宣传部门联合卫健、消防等部门逐一上门对影院复业进行指导和条件验收，督促影院做好常态防控、预约限流、排片间隔、人员排查、环境消毒、应急处置等“六个到位”，细致检查防疫物资、员工健康监测管理、场所防控管理、观众进出管理、设施设备管理、突发情况处置等落实情况，影院复业实地检查率达100%，全力确保放映安全。联动广州、深圳共同开展“走，看电影去——广东优秀电影5元观影活动”，通过复映影片礼包、新片观影礼包、免费观影票等多种形式向市民发放电影票，总计派发超40万张优惠券给广大市民，提供免费观影票超1.1万张。其中，三水区为150名抗疫医护人员提供观影专场，以及“志愿者”“道德模范”“劳动模范”等公益专场。。

抓改革、强决心，蓄力优势再迎出发。佛山市委、市政府以建设文化导向型城市为抓手，提出打造以南方影视中心为基底，以岭南文化为纽带，以影视产业合作联动的粤港澳大湾区影视产业合作试验区。7月29日，市委宣传部与广东财经大学联合建设的“湾区影视产业学院”正式揭牌，开创“政府+高校+行业协会+龙头企业”的创新型办学模式，构建全产业链、多层次影视人才培养输出体系。优化广东舞蹈戏剧职业学院已有良好影视基础的二级学院设置，探索技能型蓝领影视人才培养新模式。（中共佛山市委宣传部 邱雄杰、潘琪）

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